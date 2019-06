Verkehr : Bundesstraße 51: Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Aach/Newel Es ist vollbracht. Nahezu. Die Ortsumfahrung Hohensonne im Zuge der B 51 ist für den Verkehr freigegeben. Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier müssen nur noch Gewährleistungsarbeiten beendet werden.

Für Freude über baustellenfreie Fahrten zwischen Trier und Bitburg ist es aus gutem Grund zu früh. Laut LBM steht nämlich die Sanierung eines B 51-Teilstücks an. Und zwar ziemlich genau ab dem Ende der bisherigen Baustelle in der Nähe der Wirtschaftswegbrücke und Newel (siehe Karte). Der Baubeginn ist voraussichtlich am Pfingstdienstag, 11. Juni. Laut Landesbetrieb gibt es wegen der starken Verkehrsbelastung auf dem rund 1,3 Kilometer langen Abschnitt so starke Fahrbahnschäden, dass eine Sanierung notwendig ist. Dazu sagt Hans-Michael Bartnick vom LBM Trier: „Bei der Maßnahme wird der bituminös gebundene Oberbau abgefräst und erneuert.“ Außerdem werden die Bankette neben der Fahrbahn standfest gemacht und Schutzplanken erneuert.“