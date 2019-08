Verkehr : Arbeiten an Stromleitungen

Trier Die Stadtwerke Trier erneuern vom 19. August bis Ende September die Stromleitungen in der Heiligkreuzer Straße in Trier-Süd. Der Bau erfolgt in zwei Abschnitten: zunächst von der Einmündung Saarstraße bis Höhe Hausnummer 8, dann weiter bis Ecke Adelheid­straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken