Infrastruktur : Arbeiten nach Wasserrohrbruch am Pacelliufer dauern an

Arbeiten nach Wasserrohrbruch am Pacelliufer dauern an

Die Reparatur der beschädigten Leitung dauert länger als ursprünglich erwartet. Dies hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Die Reparatur des Wasserrohrbruchs am Pacelliufer und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen von der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Konz dauern an. Das teilten die Stadtwerke Trier (SWT) am Mittwochmorgen mit. Statt Donnerstag brauchen die SWT voraussichtlich bis Ende der Woche, um den Schaden zu beheben. Grund für die Verzögerung ist, dass der Schaden größer ausfällt als angenommen und nah an einer Armaturengruppe liegt. Das erschwert die Arbeiten vor Ort.

Der Rohrbruch wurde am Sonntagabend festgestellt. Die SWT haben das betroffene Leitungsstück außer Betrieb genommen und den Bereich entsprechend abgesichert. Seitdem steht der Beschleunigungsstreifen von der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Konz nicht in voller Breite zur Verfügung und die Geschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt. Am Ufer in Richtung Konz wird der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Während der Arbeiten ist die Wasserversorgung jederzeit gewährleistet.