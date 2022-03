Trier : Arbeitslosigkeit in der Region Trier geht leicht zurück

Trier Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe steigt. In der Folge geht die Arbeitslosigkeit in der Region leicht zurück. Sorgenkind der Agentur sind die Langzeitarbeitslosen.

Auf dem Arbeitsmarkt sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie kaum noch zu spüren. Allein, wenn man sich die Zahlen zur Kurzarbeit anschaut, die während der Lockdown-Monate ein wichtiges Instrument war, die Betriebe vor Kündigungen abzufedern, so spielt diese derzeit nur noch eine untergeordnete Rolle: Im Februar gab es noch 54 neue Anzeigen für 580 Beschäftigte in der Region Trier.

Trendweine, Umsatz, neue Produkte : So blickt die Moselland Winzergenossenschaft in die Zukunft

Wirtschaftsmacher Bernkastel-Wittlich : Trendweine, Umsatz, neue Produkte : So blickt die Moselland Winzergenossenschaft in die Zukunft

Die gewachsene Einstellungsbereitschaft der Betriebe lässt sich aus dem Personalbedarf ableiten: Hier wurden allein im Februar 1459 neue Stellen angeboten, ein Plus von 63 Prozent gegenüber Januar und ein Plus von gut 34 Prozent gegenüber Februar 2021. Die meisten Stellen gibt es in der Zeitarbeit (1395 Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (962 Stellen) und Handel (741 Stellen). Auch der Bestand an offenen Stellen bewegt sich mit 5994 weiter auf sehr hohem Niveau. Das ist jeweils ein Plus gegenüber dem Januar von 223 und gegenüber dem Vorjahresmonat von 1781 Stellen.