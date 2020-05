Trier-Heiligkreuz Eine archäologische Notgrabung an der Bernhardstraße in Trier fördert Erstaunliches zutage. Doch von der verschwundenen Mittelalter-Siedlung Bergentheim fehlt weiter jede Spur.

Das kam den Mitarbeitern der Morbacher Landschaftsbau-Firma Torsten Berg nicht geheuer vor. Auf dem Hanggelände zwischen Bernhardstraße und Altbach in Trier-Heiligkreuz, wo sie im Auftrag der Stadt einen Spielplatz anlegen soll, stieß die Baggerschaufel bei Ausschachtungsarbeiten auf Mauerreste. Der Fund wurde wie für den Fall der Fälle vereinbart sofort an die Landesarchäologie gemeldet, die gleich mit der Sondierung des Terrains begann und eine Notgrabung organisierte. Und die förderte Erstaunliches zutage.

Um so üppiger die aktuelle Fundsituation. Zwei mächtige Terrassenmauern wurden nachgewiesen: Von der unteren ist das Fundamt auf 17 Metern erhalten, von der oberen geben sogar große Teile des aufgehenden Mauerwerks aus Muschelkalkstein. Kleinfunde wie Münzen und Keramikscherben bestätigen Hupes erste Einschätzung: „Wir haben hier quasi den Vorbau einer Villa aus dem vierten Jahrhundert.“ Der Standort des eigentlichen Wohnbaus liegt unter der Bernhardstraße und der Häuserzeile gegenüber. Doch die vorgelagerte Terrassenanlage spricht Bände: Sie hatte eine statische Funktion am steil abfallenden Hang, und sie betonte den repräsentativen Charakter der Villa in wahrlich hervorgehobener 1a-Lage. Zu Füßen der Bewohner erstreckte sich der einstmals größte Tempelbezirk nördlich der Alpen, und dann kam auch schon der aus dieser Blickrichtung mit den Kaiserthermen beginnende Palastbezirk der in Trier residierenden römischen Imperatoren.