ARCHITEKTUR : Zeugen des Prunks vergangener Zeiten

Den Zuschlag für den Bau der Brücke von Traben nach Trarbach bekam 1889 der Berliner Architekt Bruno Möhring. Foto: Bents Christina

Traben-Trarbach Die Stadt Traben-Trarbach bietet eine Führung zu ihren architektonischen Perlen an – natürlich mit Gebäuden des Jugendstil-Architekten Bruno Möhring.

Was Schiller war für Marbach, ist Wein und Jugendstil für Traben-Trarbach. Mit diesem Satz beginnt Stadtführer Rolf Zang seine Führung. Er ist einer von mehreren Führern, die für ein neues touristisches Angebot zur Verfügung stehen: der „weinarchitektonischen Stadtführung“.

Der Reim bringt es auf den Punkt und erinnert an die Blütezeit der Stadt Traben-Trarbach um 1900. Damals soll die Moselgemeinde nach dem französischen Bordeaux die größte Weinhandelsstadt Europas gewesen sein. Die große Nachfrage nach Riesling-Weinen und Exporte vor allem nach Großbritannien und Übersee waren ein Grund dafür. Eine weitere Ursache: das protestantische Grafengeschlecht der Sponheimer kaufte seinen Moselwein bei Protestanten. Die Devise: Glaubensbrüder müssen zusammenhalten. So konnte sich das Moselstädtchen zu einem wichtigen Handelsplatz entwickeln – 100 Weinfirmen gab es damals.

EXTRA Gebäude von Bruno Möhring in Traben-Trarbach In Traben: Hotel Clauss-Feist, Villa Adolph Huesgen, Villa Breucker, Grabmal Oskar Haussmann, Erste Moselbrücke, Zollhäuschen In Trarbach: Weinkellerei Julius Kayser & Co., Kurhaus Bad Wildstein, Trarbacher Felsenquelle, Brückentor. Dazu kommen ein Geschäftshaus in der Brückenstraße und ein Ladengeschäft, deren genaue Standorte auf der Gedenktafel in der Moselstraße nicht näher benannt sind.

Im großbürgerlichen Stil zu bauen, konnte man sich also leisten. Und einen Baumeister hatte man in dem Berliner Bruno Möhring (1836-1929), der als einer der bedeutendsten deutschen Jugendstil-Architekten gilt. Sein erstes großes Werk war die Rheinbrücke in Bonn (1897). Auf der Weltausstellung in Paris gestaltete er 1900 die Weinausstellung. In Traben-Trarbach gewann er 1898 den Wettbewerb für die damals ausgeschriebene Moselbrücke. Die Brücke war besonders für die Trarbacher Weinbarone wichtig, weil sie ihre Fässer zum Bahnhof auf der Trabener Seite schaffen wollten. Aber bevor die Brücke in Betrieb genommen werden konnte, musste sie 1899 noch einen Belastungstest mit 175 Wassergefüllten Weinfässern bestehen. In den letzten Kriegstagen 1945 wurde sie gesprengt. 1947/1948 errichtete man anstelle der vierteiligen Bogenkonstruktion von Möhring einen reinen Brücken-Zweckbau, der 2002/2003 komplett saniert und optisch verschönert worden ist.

INFO Die Führung Bei einem weinarchitektonischen Spaziergang kann man die Kostbarkeiten und die Geschichte der Weinhandelsmetropole Traben-Trarbach entdecken und zum Abschluss die Unterweltkeller besichtigen. Bis Ende Oktober findet die Führung am ersten Sonntag im Monat statt. Start: 11 Uhr, Dauer: etwa 1,75 Stunden. Tickets und Information bei der Tourist-Information Traben-Trarbac, Telefon 06541/83980. Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr, Samstag: 9 bis 13 Uhr, Sonntag: geschlossen. www.traben-trarbach.de

Am Brückentor, dem Wahrzeichen der Stadt Traben-Trarbach, vereinen sich verschiedene Baustile, die im ersten Moment gar nicht zusammen zu passen scheinen. Parallel zum Historismus wurden Jugendstil-Elemente integriert, beispielsweise in den Darstellungen der Reben und fließende Linien. Auf die Geschichte des Ortes geht Bruno Möhring mit einem Relief des Ausonius ein, von dem das Gedicht Mosella stammt.

Insgesamt zwölf Gebäude hat der Berliner Architekt an der Mosel gebaut. Einen Teil davon lernt man bei der architektonischen Stadtführung kennen. Es sind Häuser in den Straßen „An der Mosel“ und „Ernst-Spieß-Allee“ in Traben, denn dort geht die Führung entlang. Fachwerkbauten findet man in Traben-Trarbach dagegen nur sehr wenige, denn durch Brände in den Jahren 1857, 1875 und 1879 wurden die meisten Gebäude zerstört .

Am alten Bahnhof startet die „weinarchitektonische“ Führung. Foto: Bents Christina

Einige Stationen der „weinarchitektonischen Stadtführung“ :

Die Villa Huesgen, 1904 erbaut, war die größte Weinhandlung der Stadt. Foto: Bents Christina

Der Alte Bahnhof ist die erste Station des architektonischen Stadtrundgangs in Traben. Der angesehene, aus Trier stammende Baumeister Alexander Rüdell (1852-1920), der auch den Luxemburger Hauptbahnhof, den „Gare de Luxembourg“, erbaut hat, war auch für ihn verantwortlich. Rüdell war Projektleiter bei zahlreichen Bahnhofsgebäuden der preußischen Staatsbahn, darunter die Hauptbahnhöfe der Städte Leipzig, Hamburg, Köln und Metz, aber auch bei kleineren, wie Cochem, Bullay oder Traben-Trarbach. Bis vor 60 Jahren waren noch die Gleise am Bahnhof. Eins für Güter- und eins für Personenverkehr. Heute ist dort ein Parkplatz. Im Gebäude ist die Tourist-Information der Stadt untergebracht.

Die Villa Huesgen war die größte Weinhandlung der Stadt und wurde 1904 erbaut. Ihr Architekt war Bruno Möhring. Heute sind in den Weinkellern Eigentumswohnungen untergebracht. Früher gab es insgesamt fünf Weinkeller, drei über- und zwei unterirdisch – sogar mit eigenem Gleisanschluss. Im dritten Stock der Villa befand sich ein Theatersaal, in dem für Kunden Stücke aufgeführt wurden. Für die Villa Huesgen findet sich in der Deutschen Bauzeitung vom 2. Juni 1906 folgende Beschreibung, nachzulesen in dem Buch von Heidrun Bernitt (siehe Extra) über die architektonischen Spuren Möhrings: „Bei besonderen Gelegenheiten geht es nach dem Festmahle hinauf ins Dach. Dort ist noch ein Tanzsaal mit kleiner Bühne und Schauspielergarderobe untergebracht.“ Der Dichter Joachim Ringelnatz kannte Adolph Huesgen, wahrscheinlich durch dessen geschäftliche Aktivitäten in Berlin. Joachim Ringelnatz schrieb an ihn aus der Hauptstadt: „Weg hier nach Traben-Trarbach, in dem Land voll Sonnenschein will ich – wenn auch nicht begraben ­– so doch niemals nüchtern sein.“

Eine Stadt mit wirtschaftlichem Erfolg, brauchte ein stattliches Postamt: Es kam 1908. Foto: Bents Christina

Den Garten, in dem sich ein Brunnen befindet, hat ebenfalls Bruno Möhring entworfen. Der Wasserspeier hat die Form eines Löwenkopfes, er war bei der Weltausstellung 1904 in St. Louis in den USA ausgestellt. Heute gehören noch Weinberge zum Weingut. Der Ausbau der Weine ist momentan ausgelagert, soll aber wieder nach Traben-Trarbach zurückverlagert werden.

Bruno Möhring entwarf das Hotel „Clauss-Feist, heute Hotel Bellevue, vier Jahre nach der Moselbrücke – technisch damals sehr modern. Foto: Bents Christina

In der Bar des Hotel Bellevue. Foto: Bents Christina

Detail im Hotel Bellevue. Foto: Bents Christina

Das Kaiserliche Postamt wurde 1908 gebaut. Als Kaiser Wilhelm die Stadt Traben-Trarbach besuchte, fand er, dass eine so große Weinhandelsstadt ein „ordentliches“ Postamt brauche. Das wurde umgesetzt. Architekt war Regierungsbaumeister Konrad, gebaut hat es die Bauunternehmung Matthias Engel aus der Doppelstadt. Der wuchtige Baukörper steht auf dem Sockel eines Basaltquaders. Das Mauerwerk ist aus hellem Kalkstein, die Fenstergewände sind aus Buntsandstein. Die Moselfront ist durch einen Erkerturm gestaltet. Die beiden Hausgiebel sind verschiefert. Die große und steile Dachfläche wird von einigen Spitzgauben aufgelockert. Seitlich zur Poststraße gibt es einen weiteren Fachwerk-Erker. Den Eingangsvorbau aus rotem Sandstein ziert ein Relief mit Reichsadler und Posthorn. Das Gebäude diente bis 1970 als Postamt und ist bis heute in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben. Im April 2005 versteigerte die Deutsche Post das ortsbildprägende Gebäude. Heute ist es in Privatbesitz.

Die Villa Breucker wurde 1905 nach Entwürfen des Jugendstil-Architekten Bruno Möhring erbaut. Foto: Bents Christina

Das Hotel Bellevue ist eigentlich das ehemalige Hotel „Clauss-Feist. Bruno Möhring entwarf es vier Jahre nach der Moselbrücke. In Heidrun Bernitts Buch heißt es dazu: „Das Gebäude soll zum Betrieb eines Hotels von 30 Logierzimmern verbunden mit Restauration dienen. Es wird anstelle des abgebrannten Feistschen Gebäudes errichtet … Das Untergeschoss wird bis zur Oberkante Parterre Fußboden in allen Wänden mit Bruchsteinen ausgeführt … Aborte, Bad und Spülvorrichtung erhalten in den beiden bereits vorhandenen Kanälen Abfluss. Für die Aborte ist Wasserspülung vorgesehen …“ Das Hotel war nicht nur technisch auf den neuesten Stand, es ist auch künstlerisch herausragend. So fällt nicht nur der „Abstinenzler“ ins Auge, „der Gottes Gaben verschmäht“, sondern auch ein Rabe, der am Hoteleingang den Gästen „entgegenkräht“. Die Jugendstil-Innenausstattung ist in großen Teilen erhalten. Das Hotel nähert sich damit der Vorstellung des Jugendstils sehr stark an, wonach der Künstler ein Gesamtkunstwerk schafft.

INFO Buchtipp Heidrun Bernitt: Bruno Möhring – Architekt des Jugendstils, eine Spurensuche in Königsberg und Traben-Trarbach, Oberhausen, Berlin und Schreiberhau. Rhein-Mosel-Verlag, 176 Seiten, 24,90 Euro.