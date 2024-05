Bilder aus dem Archiv des Trierischen Volksfreunds Als ein Auto mitten im Trierer Dom parkte

Jahrelang ist das Gotteshaus eine Baustelle gewesen, in der mehr als nur einmal mächtig Staub aufgewirbelt worden ist. Wie die Berichte und Fotos aus dem Archiv des Trierischen Volksfreunds zeigen, ist es auch jenseits der Arbeiten am Gebäude hoch her gegangen. Und fix musste es dann schließlich auch noch geben. Denn alles sollte zum Domweihfest am 1. Mai 1974 fertig sein. Das hatte der damalige Bischof Bernhard Stein an Pfingsten 1973 verkündet. Ohne Rücksprache mit den Architekten oder den Bauleuten. Deshalb musste beispielsweise die neue Orgel aufgebaut werden, obwohl drumherum noch gearbeitet wurde.