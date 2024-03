Kindermusical mit Liedern von Peter Plate Erlebnis für die ganze Familie: „Bibi & Tina“-Musical bezaubert Besucher in Trier

Außerirdisch wurde es für zweieinhalb Stunden mit dem Duo Bibi und Tina in Trier-Nord: In der Geschichte, die das Musical erzählt, verursachte ein unbekanntes Alien Chaos und einen Strom­ausfall. Das Wesen aus dem All hatte das gesamte Aufnahmestudio von Radio Flamingo verwüstet. Bibi und ihre Freunde waren zunächst ratlos, was geschehen war. Alex vermutete sofort, dass es sich um Außerirdische handelte. Doch seine Freunde hielten ihn für verrückt – sie glaubten nicht, dass solche Lebensformen existieren. Gemeinsam haben sie das Studio aufgeräumt und eine Sendung mit Chefin Funky Fröhlich begonnen, die auf einem Flamingo ins Studio kam.