Serie „Menschen und Motoren“ : Auch mal Nein sagen können: Rennfahrer Arno Klasen ist jemand, der selbst entscheidet

Karlshausen Serie „Menschen & Motoren“: Mit Mitte 50 ist Arno Klasen am Nürburgring mehr als eine Ausnahmeerscheinung: Der Südeifeler ist vor allem jemand, der sich die Freiheit bewahrt hat, auch einmal Nein zu sagen. Wir sprachen mit ihm über seine Karriere als Rennfahrer, die in den 1980er Jahren bemerkenswert begonnen hat.

Seine Konkurrenten, und die, die es einmal werden wollen, könnten seine Söhne sein. Ein großer Teil von ihnen zumindest. Was Arno Klasen aber nicht stört. Denn er ist mehr als nur Rennfahrer. Einer, der seit drei Jahrzehnten auf der Nordschleife des Nürburgrings jeden Grashalm mit Vornamen kennt. Er ist Profi in vielfacher Hinsicht. Ist IT-Manager, ist Projektleiter, ist Coach. Und er ist vor allem eines: Jemand, der sich die Freiheit bewahrt hat, Dinge selbst zu entscheiden und auch abzulehnen, wenn es ihm einmal nicht passt.

Wer durch die Boxen­gasse des Nürburgrings schlendert, dort wo die Rennfahrzeuge in ihren Garagen und Werkstätten untergebracht sind, dem blickt oft ein drahtiger Mittfünfziger entgegen – freundlich und meist etwas verschmitzt hintergründig lächelnd. Dann kann der Besucher sicher sein, dass er bei Arno Klasen gelandet ist. Er lebt in Karlshausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) nahe der luxemburgischen Grenze.

Sein erstes Rennen fuhr er zehn Tage nach dem 18. Geburtstag, hatte dabei Hand und Fuß in Gips, entschied das Rennen aber dennoch für sich. Da verwundert es nicht, dass anschließend das passierte, was der heute 55-Jährige so umschreibt: „Danach brachen alle Dämme. Danach war der Motorsport ein Teil meines Lebens.“