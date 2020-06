Abfall : Exakt aufgestellte Flaschen warten auf Abholung

Akkurat aufgestellt und bisher nicht abgeholt: TV-Leser Thomas Herrmann fand diese Szenerie an den Glascontainern in der Schöndorfer Straße in Trier-Nord passend für ein Foto. Foto: Thomas Herrmann

Trier-Nord Hunderte leere Glasbehälter stehen vor Containern in Trier-Nord. Ein TV-Leser hat sich über die Szenerie gewundert. Die Redaktion hat beim Zweckverband ART nachgefragt, wie es dazu kommt.

Thomas Herrmann wunderte sich am Dienstagmorgen. Vor den Glascontainern auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schöndorfer Straße in Trier-Nord standen Hunderte Flaschen. „Ein beeindruckendes Bild, und so ordentlich sortiert zusammengestellt“, schreibt er an den TV. Im Anhang der Mail liefert er ein Foto der Szenerie. Herrmann fragt sich nun, ob das das „Ergebnis einer Party“ sei, oder ob der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) womöglich mit dem Leerungsplan durcheinander gekommen ist. „Keine Ahnung“, schreibt Herrmann.