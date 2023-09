Mode für Sie und Ihn Das etwas andere Modegeschäft im Schweicher Brunnenzentrum

Noch befindet sich der Fashion-Store von Inhaberin Heike Schober am gewohnten Standort Im Pöhlen 4 im Schweicher Brunnenzentrum. Jedoch nicht mehr lange, denn der Laden zieht um – auch wenn es nur ein paar Meter und zwei Hausnummern sind. Im Pöhlen 2 lautet die neue Adresse. Die offizielle Neueröffnung der Boutique wird am 29.09. ab 17 Uhr gefeiert. Grund für den Umzug seien vor allem Platzprobleme gewesen, erklärt die Betreiberin. „Das Sortiment wurde mit der Zeit immer größer. Deshalb haben wir im alten Laden immer weniger Platz gehabt. Am neuen Standort steht uns vor allem ein größeres Lager zur Verfügung.“