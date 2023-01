Abfall : Wenn Weihnachtsbäume die Wege versperren

Info

Auf der Webseite der A.R.T stehen folgende Angaben zu ihrem Abholservice:

In der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg werden die Bäume vom 09.01.2023 - 20.01.2023, an dem Tag, an dem auch die Restmülltonnen im standardmäßigen 14-täglichen Abfuhrrhythmus geleert werden, eingesammelt.

Die Bäume müssen am Abholtag bis 6.00 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden. Eine Anmeldung am Abfall-Telefon ist nicht nötig. Sind die Nadelbäume länger als 2,50 Meter, müssen sie in der Mitte durchgeschnitten werden.

Unter „Abfuhrtermine“ findet man nach Eingabe der Straße die Abholtermine für den Restabfall.

Auch die Angaben für Bernkastel-Wittlich, den Eifelkreis Bitburg-Prüm und die Vulkaneifel sind auf der Webseite zu finden.