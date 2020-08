Müllabfuhr : A.R.T. übernimmt ab 2021 wieder die Einsammlung der Gelben Säcke

Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier/Trier-Saarburg Der A.R.T wird ab Januar 2021 wieder die Gelben Säcke in Trier und im Kreis Trier-Saarburg einsammeln. Was bleibt und was sich ändert:

Die Einsammlung und der Transport von Verpackungsmaterialen wird von der Duales System Deutschland GmbH (Der Grüne Punkt) alle drei Jahre ausgeschrieben und an das wirtschaftlich beste Angebot vergeben. Der Bürger bezahlt bereits als Kunde beim Kauf eines Produkts Einsammlung, Transport, Sortierung sowie die Verwertung der Verpackungen.

Bei der jüngsten Ausschreibung durch das Duale System Deutschland konnte der A.R.T das Sammelgebiet Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg gewinnen. Ab dem 1. Januar 2021 wird der Zweckverband die Einsammlung der Gelben Säcke für den kommenden Leistungszeitraum von drei Jahren wieder übernehmen.

Selbstverständlich bleibe der gewohnte Service bestehen, teilt der A.R.T. mit. Dementsprechend wird die Abfuhr der Gelben Säcke weiterhin am gleichen Tag der Abholung von Altpapier erfolgen. Die Termine für Einsammlung sowie die aktuellen Ausgabestellen, werden Sie regulär auf der Homepage des A.R.T. einsehen können.

Um reißfestere Gelbe Säcke für die Bereitstellung der Leichtverpackungsmaterialien zur Verfügung stellen zu können und damit auf die Wünsche beziehungsweise Kritik der Bürgerinnen und Bürger an der Qualität der bereitgestellten Säcke einzugehen, werden diese auf Betreiben des Zweckverbands A.R.T. zum Beginn des neuen Leistungszeitraums eine dickere Wandstärke aufweisen.

Des Weiteren hat die ART GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Zweckverbands die Sammelverträge der Altglaserfassung für die kommenden drei Jahre in der Stadt Trier sowie den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm gewinnen können.

Weitere Ausschreibungsergebnisse für die Sortierung der Leichtverpackungsabfälle aus Trier stehen noch aus.