Politik : Protest vorm Medienhaus: Aserbaidschaner fordern Demokratie

Trier Ungewöhnliche Szenen vor dem Medienhaus Trierischer Volksfreund: Demonstranten protestieren für die Freilassung politischer Gefangener in Aserbaidschan.

(Mos) Rund 20 in Deutschland lebende Aserbaidschaner haben am Montag gegen die politischen Verhältnisse in ihrer alten Heimat demonstriert – gegen Korruption und Beamtenwillkür, die sie der Regierung von Ilham Aliyev vorwerfen. Lautstark fordern sie die Freilassung von mehr als 110 politischen Gefangenen, die in Gefängnissen moralischer, körperlicher und psychologischer Folter ausgesetzt seien. „Dank der Hilfe von Putins Russland hat die Regierung im erdölreichen Aserbaidschan eine Diktatur errichtet“, heißt es auf einem eng beschrifteten weißen Plakat, in dem die Aktivisten die deutsche Bevölkerung dazu aufrufen, sie beim Aufbau der Demokratie in Aserbaidschan zu unterstützen.