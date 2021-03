Verkehr : Asphaltarbeiten: Einfahrt gesperrt

Trier-Ehrang Im Rahmen des Straßenbauprojekts in den Seitengassen der Niederstraße in Trier-Ehrang wird am Montag/Dienstag, 29./30. März, an der Einmündung der Straße Hinterm Tor die neue Asphaltdecke aufgetragen.

