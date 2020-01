Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Starkoch Alfons Schuhbeck : ATK-Gala in Trier - Nichts ist normal: Jetzt regiert der Rosa Stiletto (Fotos/Video)

Neuer Träger des Kaiser-Augustus-Ordens: Starkoch Alfons Schuhbeck, im Hintergrund ATK-Präsident Andreas Peters und Rolf Blumenau, ebenfalls von der ATK.. Foto: TV/Hans Krämer

Trier Ein humorvolles Prinzenpaar, eine leidenschaftliche Laudatio und ein ungewöhnlicher Bayer als Ordensträger – diese Mischung hat die Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) in der Europahalle geboten.

„Normalerweise wartet doch immer der Mann auf die Frau“, sagt Andreas Peters schmunzelnd zu Prinz Harald III. von den Bobinet Coworing Places, der auf dem Weg zur Inthronisierung vor lauter Begrüßungen etwas länger zur Bühne braucht. Das Publikum der großen Gala der ATK in der Europahalle klatscht im Rhythmus der Blasmusik der Trierer Stadtgarde, doch „normal“ wird die Session mit diesem Prinzenpaar nicht, soviel ist schon bei ihrem Einmarsch klar. Die prominenten Gäste Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator) und der Starkoch Alfons Schuhbeck, dem der Kaiser-Augustus-Orden verliehen werden soll, greifen erst spät am Abend ins Geschehen ein.

Der Moderator und Vorsitzende der ATK Peters überreicht die Urkunde für die Regentschaft über die Stadt Trier an den Prinzen und seine Prinzessin Marion II. von Estrich und Fliesenbau Silano. Dabei muss er immer wieder über witzige Kommentare und Antworten des Prinzen lachen, gibt aber auch schnelle Konter. Als er das majestätisches Haupt mit fünf roten und gelben Federn schmückt, sagt Peters: „Ja, du hast recht, du hast die Längsten“, und als die Federn nicht so recht reingehen und er am würdigen Prinzenkopf herumfummeln muss, kann sich das Publikum vor Lachen über den Schlagabtausch der beiden fast nicht mehr halten.

Info Drei Fragen an... Alfons Schuhbeck Meisterkoch Alfons Schuhbeck ist bekannt für seine Küche. Der Träger des Kaiser-Augustus-Ordens plauderte vor der Gala über Essen, Karneval und wofür er sein Preisgeld stiftet. Was gab es bei Ihnen zum Mittagessen? Kennen Sie die Trierische Küche, etwa den Teerdisch? ALFONS SCHUHBECK: Heute Mittag hat es nichts gegeben. Ich wurde aber gefragt. Vorbereitend auf den Abend, habe ich mir gedacht, ein bisschen geistige Diät würde nicht schaden. Den Teerdisch kenne ich nicht, aber den kriege ich vielleicht einmal. Je einfacher die Dinge sind und von Herzen gekocht, umso besser ist es. Einen guten Koch erkennt man an den einfachen Dingen. Was halten Sie von Karneval? SCHUHBECK: Naja, wenn ich ganz ehrlich bin – ich komme ja aus Traunstein und da hat man halt einen Cowboy gemacht und herum geschossen, wie irr. Aber ich habe heute einen anderen Respekt bekommen, vor den Leuten, die sich das ganze Jahr über engagieren und vor denen, die sich abends unentgeltlich hinstellen, damit es ein guter Abend wird. Auch die Kostüme finde ich wunderschön. Sie unterstützen Kinderstiftungen und die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie. Warum sind Ihnen die karitativen Einrichtungen wichtig, an die Sie das Ordensgeld spenden? SCHUHBECK: Ich koche für 200 Leute ein Menü und das Geld, das da zusammenkommt, gebe ich eins zu eins weiter, damit in Afrika Schulen finanziert werden können. Diesmal machen wir auch was für Kinder, die eine schwere Hautkrankheit haben. Jedes vierte Kind in Deutschland hat so eine Hautkrankheit, man sieht das bei vielen aber nicht, weil es mit langen Ärmeln verdeckt wird. Das ist oft ein seelisches Problem und die Forschung will ich unterstützen. Die Fragen stelle Katharina Fäßler.

Showgeübt kommentiert Harald die hängenden Federn mehrdeutig und als Prinzessin Marion endlich mit Diadem gekrönt wird, fasst sie zusammen, was in der Halle längst schon klar geworden ist: „Also langweilig wird mir mit meinem Prinzen nicht in der Session“.

Trier hat ein neues Prinzenpaar: Marion II von Estrich und Fliesenbau Silano und Prinz Harald III von den Bobinet Coworing Places. Foto: TV/Hans Krämer

Der Kommandant der Koobengaarde überreicht dem Prinzen einen Regenten-Stab mit rosa Stiletto-Schuh oben drauf, den der Prinz ganz toll findet, denn damit throne der Rosa Karneval über der Session. In seiner Rede wünscht Prinz Harald bunte und vielfältige 20er Jahre – „so bunt, wie der Karneval“. Das Paar hofft, dass mehr Gastronomen begreifen: „Ballermann und Karneval haben nichts miteinander zu tun.“

Und das wird an diesem Abend deutlich, denn Karneval ist aufwendig, kunstvoll und die Mitwirkenden präsentieren ihn mit Leidenschaft. Kleine Jungen und Mädchen von der Kindergarde RW-Ehrang geben in bunten Kostümen furchtlos ihren Regenbogentanz zum Besten. Eine zweite Kindergarde der KG Trier-Süd tanzt mit Blumen im Haar den Sommer herbei. Beide Gruppen erzählen mit ihren Darbietungen Geschichten, wie die großen Wieweler, die zur Titelmusik des Films „The Greatest Showman“ in dazu passenden Kostümen auftreten.

Die 24 Tänzerinnen der Goldenen Koben haben sich gerade für die Süddeutschen Meisterschaften qualifiziert. Foto: TV/Hans Krämer

Lesen Sie auch Prominenter Besuch : Starkoch Alfons Schuhbeck trägt sich in das Gästebuch der Stadt Trier ein (Fotos)

Gerade erst zur süddeutschen Meisterschaft qualifiziert, springen die Goldenen Kooben aus Euren auf leisen Sohlen akrobatisch in die Luft und in den Spagat, sodass der Zuschauer bewundernd verstummt. Eine ebenso gute Solistengruppe zeigt mit einem einführenden Video, aus welchen Ortsgruppen ihre Mitglieder kommen.

Die Showtanzgruppe Don Bosco, die sich selbst „Chaosteam“ nennt, ist bei so manchem Zuschauer heimliches Highlight. Hier sieht nicht jede Tänzerin gleich aus und sie tanzen gekonnt und mit witzigen Einlagen in blau glitzernden Matrosenkleidchen unter dem Motto „Die Welt ist groß und rund, drum feiern wir kunterbunt“.

Tolle Performance: Die Kids von der Kindergarde RW-Ehrang begeistern die Zuschauer mit ihrem Regenbogentanz. Foto: TV/Hans Krämer

Solistin Monika Urbanek, die Kamelle Kapelle, Kölsche Jungs, die Leiendecker Bloas und die Band Viva La Vida heizen dem Publikum ordentlich ein, bis es spätestens beim Hit „Cordula Grün“ keinen mehr auf seinem Stuhl hält.

Anstatt Geschenken will das neue Prinzenpaar von der Eurener Koobengarde 111 Spenden sammeln für einen Nachmittag mit alten Leuten, erklärt Prinzessin Marion. Sie ist langjährig engagierte Karnevalistin, und unter anderem Trainerin der Showtanzgruppe Don Bosco. Ihr Prinz, ein Pionier des Rosa Karnevals in Trier, sagt: „Trier ist bunt und vielfältig.“

Mittendrin im Publikum: Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der die Laudatio auf Alfons Schuhbeck hält. Foto: TV/Hans Krämer

Dass es beim Trierer Karneval in der ausgelassenen Stimmung um mehr geht, als um Tradition und Party, macht auch Johannes B. Kerner deutlich, als er am frühen Sonntagmorgen – die Gala dauert länger als geplant – für seine Laudatio auf die Bühne kommt. Er sagt: „Das hier ist ein außergewöhnliches Zeichen gesellschaftlichen Zusammenhalts, denn Menschen verschiedener Herkunft, Neigungen und Alters feiern zusammen“. Hier fliege einem die Mitmenschlichkeit und Solidarität entgegen, die oft als verloren erklärt werde. Er fordert: „Ihr seid die Mitte der Gesellschaft. Ihr seid Deutschland. Lasst euch euer Land nicht von Rechten aus den Händen nehmen.“

Lobend beschreibt er daraufhin Alfons Schuhbecks Alltag. Der 70-jährige gehe neben seinen vielen Tätigkeiten in seinen Restaurants in München und Fernsehshows in Hamburg jede Nacht um 1 Uhr morgens noch ins Fitnessstudio. Trotzdem bleibe er bodenständig und nahbar und noch sozial engagiert.

Nachdem Alfons Schuhbeck, den mit 5 555,55 Euro dotierten Spendenorden überreicht bekommen hat, gibt er zu, dass es schon stimme, er sei nicht ganz normal: „I hob scho bissel en Schlog“. Er sei das erste Mal in Trier und verstehe, warum die Römer Trier gewählt haben. Er sagt: „Die wussten, dass da was Gescheites herauskommt“. Das Geld möchte er für Kinder mit schwerer Hautkrankheit einsetzen.

Viele Jubiläen werden an diesem Abend gefeiert und auch ein würdiger Abschied steht an. Wolfgang Heles war 15 Jahre Kommandant der Stadtgarde Augusta Treverorum mit ihren über 100 Mitwirkenden. Er kann sich eine Abschiedsträne kaum verdrücken.