Fotos und Video : Reiner Calmund bekommt einen Orden und das Stadtprinzenpaar wird inthronisiert: So war die ATK-Gala

Reiner Calmund bekommt einen Orden und das Stadtprinzenpaar wird inthronisiert: So war die ATK-Gala

Trier 600 Gäste haben am Samstag den Augustus-Ordensträger Reiner Calmund, das neue Prinzenpaar Michael II. & Bianca I. und 200 Aktive in der Trierer Europahalle bejubelt. Die Höhepunkte eines besonderen Abends.

Upps! Darf einer Triers OB Wolfram Leibe mal einfach so als „ganz durchtriebenes Kerlchen“ bezeichnen? Reiner Calmund darf das. Aber Leibe hatte schon zuvor gegen den 74-Jährigen ausgeteilt und ihn einer „großen Klappe“ bezichtigt. So geschehen bei der Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) am Samstagabend in der Europahalle. Die 600 Gäste im ausverkauften Saal, mit dabei Ministerpräsidentin Malu Dreyer, johlten vor Vergnügen. Es waren nicht wirklich verbale Giftpfeile, die da flogen. Es ging ausgesprochen herzlich zu zwischen dem Stadtoberhaupt als Laudator und dem 2023er Träger des Kaiser-Augustus-Ordens, der höchsten Auszeichnung des Trierer Karnevals.

Um die zu erhalten, muss man prominent sein – und sozial engagiert. Dass die Wahl der ATK auf den Ex-Fußballfunktionär und heute immer noch gerne gesehenen und gehörten Stammgast im Fernsehen fiel, war eine tatsächlich naheliegende Lösung. Die rheinische Frohnatur aus Brühl bei Köln lebt seit 2012 in Saarlouis. Zur großen Klappe – was Leibe augenzwinkernd sagte, aber unwidersprochen blieb – gesellt sich bei Calmund ein noch größeres Herz, wie er auch auf der Europahallen-Bühne unter Beweis stellte.

Wofür Reiner Calmund das Geld spendet

Mehr als die Hälfte des 5555-Euro-Preisgeldes bleibt in Trier: 3000 Euro fließen in ein gemeinsames Integrationsprojekt der Fußballvereine SV Eintracht und FC Trier, an dem 200 Kinder und Jugendliche teilnehmen – darunter 15 Ukrainer und viele weitere Menschen mit Migrationshintergrund. Die restlichen 2555 Euro gehen an die von Calmund mitgegründete Stiftung Tapfere Kinder e. V. „Kinder dürfen nicht am Rande der Gesellschaft stehen“, so Calmunds Credo, und nach dem Motto „Kinderlächeln statt Geschenke“ kommen anlässlich seiner (halb-)runden Geburtstage jeweils Zehntausende Euro für soziale Zwecke zusammen. In seiner lebhaften und emotionalen Dankesrede zeigte sich „Calli“ stolz darüber, nun in einer Reihe mit Ordensträger-Vorgängern wie Fritz Walter (Kapitän der Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954) oder Günther Jauch und Johannes B. Kerner zu stehen.

Diesmal sei er „liebend gerne nach Trier gekommen“, früher eher nicht. In seiner Zeit als Manager von Bayer Leverkusen habe die Eintracht im Moselstadion dem hohen Favoriten im DFB-Pokal immer alles abverlangt: „Das waren heiße Kämpfe und für uns kein Zuckerschlecken.“ Heute wünscht er den Trierer Kickern „erst mal den Regionalliga-Klassenerhalt, damit es dahin weitergehen kann, wo ihr hingehört: Dritte Liga. Mindestens!“

Vor allem Eintracht-Vorstand Alfons Jochem vernahm’s mit Freude. Er kam in Doppelfunktion auf die Bühne: Als Vorstand von Sponsor Volksbank Trier überreichte er den Preisgeld-Scheck – und durfte als Eintracht-Chef eine „sehr, sehr willkommene Unterstützung“ für das Jungfußballer-Integrationsprojekt verbuchen.

Der Trierer Karneval hat seit Samstagabend einen großen neuen Fan: „Was ihr hier macht, ist richtig toll“, jubelte Calmund, und meinte damit die (show-)tänzerischen und musikalischen Programmteile. Dargeboten von der Kindergarde des Igeler Carneval Vereins (ICV) der Stadtgarde Augusta Treverorum, den Goldenen Kooben, den Burgnarren Trier-Irsch, der KG Rote Funken und einem Solisten-Ensemble sowie den Bands Leiendecker-Bloas, de Hofnarren, Pratzbähnt, The Greybeards (mit Thomas Kiessling) und SwingUnit Bigband der Uni Trier. Auf, vor und hinter der Bühne waren insgesamt fast 200 Akteure einschließlich des Technik-Teams von ProMusik an dem vollauf gelungenen Abend beteiligt, der eine dreijährige Gala-Zwangspause beendete und große Vorfreude auf die nun in die Vollen gehende Session 2023 weckte.

Michael Molitor und Bianca Degen werden inthronisiert

Zu Ende ging auch die lange Wartezeit von Michael Molitor und Bianca Degen. Im zweiten Anlauf klappte es endlich mit ihrer Prinzenpaar-Inthronisation: „Wir sind so froh, dass es jetzt losgeht!“. Mehr als 200 Auftritte warten auf die neuen Tollitäten Michael II. und Bianca I.. „Michael Molitor seht ihr erst an Aschermittwoch wieder“, meinte der Prinz, der im bürgerlichen Leben der Leitung von Einrichtungen der Barmherzigen Brüder angehört, mit Blick auf seine aktuelle Urlaubsbeschäftigung. Mit seinem Ansinnen, ab 1. April vom Chefsessel des Rathauses aus weiterzuregieren, ist der 34-Jährige bei der OB-Wahl gescheitert. „Herr Molitor, üben sie!“, riet der wiedergewählte Wolfram Leibe gönnerhaft wohl in Anspielung auf dessen mögliche neuerliche Kandidatur 2030. Großes Gelächter im Saal. Molitor bewahrte die Contenance und erwiderte nichts. Aber vielleicht mag er sich so etwas gedacht haben wie „Dieses durchtriebene Kerlchen ...“

Seit elf Jahren moderieren ATK-Präsident Andreas Peters (auch für die Programmgestaltung zuständig) und Vize Stefan Feltes die Gala. Da kann einen ja nichts mehr aus der Ruhe bringen, sollte man meinen. Das dachte auch Peters, bis am Samstagmittag nach und nach per WhatsApp Krankmeldungen von weiteren Präsidiumsmitgliedern eintrudelten. Diaganose: Magen/Darm. „Ich sah unsere Felle komplett wegschwimmen, denn alle Präsidiumsmitglieder haben Aufgaben bei der Gala. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt“, gestand Peters hinterher Einziger Lichtblick: Bühnenmanager Rolf Blumenau signalisierte: „Mir geht’s gut.“