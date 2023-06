Urteil nach Fußball-Krawallen Nach Angriff auf Eintracht-Fankneipe: Geldstrafe für Koblenzer Hooligan

Die Erinnerung an das erste September-Wochenende 2021 wird wohl nicht so schnell aus der regionalen Fußballgeschichte getilgt. Am 4. September, dem Vorabend des Spiels von Eintracht Trier bei der TuS Koblenz, marschieren zunächst 50 Trierer Hooligans zusammen mit Anhängern befreundeter Clubs aus Berlin und Metz in Koblenz auf. Nach dem eigentlichen Fußballspiel am Folgetag fahren dann 29 Koblenz-Hools nach Trier, um dort aus Rache ein Zeichen zu setzen. Teile der Gruppe stürmen in die Martinsklause, eine Eintracht-Fankneipe in der Nähe des Moselstadions und randalieren dort. Sie werfen einen Stehtisch um, zerschlagen ein Bild samt Rahmen mit Eintracht- Trier-Stickern auf der Theke und schubsen einen Gast gegen die Theke. Danach zieht die Gruppe ab – laut den Ermittlern liegt das daran, dass sie nicht auf Eintracht-Ultras oder –Hooligans getroffen ist. Die Polizei greift die Koblenzer später in der Güterstraße auf. In einem Gebüsch in der Nähe finden sie Boxutensilien – unter anderem szenetypische Beißschutze, Handschuhe und Boxbänder – und Sturmmasken. Eine Trierer Fangruppe, die auf die Koblenzer Randale reagieren will, treiben die Beamten mit Pfefferspray zurück.