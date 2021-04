Gedenken : Schreckliche Tat mit klarem Motiv

Menschen trauern drei Tage nach der Tat vom 22. Juli 2016 vor dem Haupteingang des Olympia-Einkaufszentrums (OEZ) in München. Zehn Menschen starben bei dem Attentat, darunter auch der Täter. Foto: picture alliance / dpa/Peter Kneffel

Die Amokfahrt vom 1. Dezember versetzte Trier in einen Schockzustand. Wir blicken darauf, wie andere Städte mit solch unfassbaren Taten umgegangen sind: Wie haben sie sich verändert? Wie erinnern sie an die Opfer? Teil 3 befasst sich mit München.

Nach den Kerzen und Plüschtieren, nach der spontanen stillen Trauer am Tatort, kommt das offizielle Gedenken. Auch in Trier soll dafür ein passender Ort entstehen. In München wurde ein zweieinhalb Meter großes Kunstwerk aufgebaut, das an die Opfer des Attentats im Olympia-Einkaufszentrum erinnert, an die neun Menschen, die hier an einem Sommerabend im Juli 2016 erschossen wurden. Das Kunstwerk heißt „Für Euch“, die Gesichter der jungen Frauen und Männer sind auf der Innenseite eines Edelstahlrings zu sehen. Fast alle haben Migrationshintergrund, deshalb hat der Täter auf sie gezielt, er sprach von Menschen islamischen Glaubens als „Moslemratten“. Das Denkmal steht in der Nähe des Tatorts, in einer hässlichen Gegend am nördlichen Stadtrand. Lange galt es als Zeugnis der Hilflosigkeit, als Symbol für eine Trauer, die ins Nirgendwo mündet.

Drei Jahre dauerte es, bis das Kunstwerk vor dem OEZ plötzlich eine Bedeutung erlangte, die über das pflichtschuldige Gedenken an den schrecklichen Anschlag hinausging. Das hängt mit der Neubewertung dieser Tat zusammen. Bis 2019 wurde von dem Massaker als „Amoklauf“ eines psychisch verwirrten jungen Mannes gesprochen, der sich symbolisch für Mobbing-Erlebnisse rächen wollte. Erst der Abschlussbericht des Bayerischen Landeskriminalamts stufte die Tat als politisch motiviert ein. Von einem „geschlossenen rechtsextremen Weltbild des Täters“ ist nun die Rede, und das lenkt die Verarbeitung der Tat im öffentlichen Bewusstsein in eine neue Richtung. Bei dem jährlichen Gedenken wurde das Denkmal umbenannt, es heißt nun „In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22. Juli 2016“. Viele Opferangehörige sagten bei der Veranstaltung, wie wichtig es ihnen sei, dass der Täter von den Ermittlern nicht als krank hingestellt werde. Ein klares Tatmotiv hilft ihnen, die Geschehnisse zu bewältigen. Ein Unterschied zu Trier, wo die Motivation des Amokfahrers nach wie vor im Dunklen liegt.

Info Das Attentat von München Zum Attentat am Olympia-Einkaufszentrum in München Ein 18-jähriger Rechtsextremist erschoss am Abend des 22. Juli 2016 an einer McDonald‘s-Filiale am Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen und anschließend sich selbst. Es gab mehrere Verletzte. Fast alle Todesopfer hatten einen Migrationshintergrund.

Was das Attentat mit München und seinen Bewohnern gemacht hat? In erster Linie bleibt den Bürgerinnen und Bürgern dieser Anschlag wohl deshalb in Erinnerung, weil viele von ihnen an diesem Abend selbst um ihr Leben gebangt haben. Stundenlang herrschte höchste Verwirrung darüber, ob der Täter noch unterwegs ist und womöglich weiter um sich schießt. In jeder Ecke der Stadt gerieten die Menschen in blinde Panik, flüchteten in Läden, verbarrikadierten sich in Restaurants. Verstärkt und beschleunigt wurde das alles durch soziale Netzwerke wie Twitter und Instagram, mehr als 4000 widersprüchliche Hinweise registrierte die Polizei innerhalb weniger Stunden. Es war der Tag, als viele Menschen gespürt haben, dass nicht nur Attentäter, sondern auch die sozialen Medien eine Stadt in Angst und Schrecken versetzen können. Ob das eine Konsequenz hat? Wohl eher nicht.

Anders sieht es bei der politischen Dimension aus. München hat Erfahrung mit Mordanschlägen – vom Olympia-Attentat 1972, bei dem insgesamt 17 Menschen starben, bis zum Bombenanschlag auf dem Oktoberfest in Jahr 1980, bei dem ein Rechtsterrorist 13 Wiesn-Besucher in den Tod riss. Auch lebt München mit seiner dunklen NS-Vergangenheit als „Hauptstadt der Bewegung“. Vielleicht sind es diese Erfahrungen, die München zu einer toleranten Stadt gemacht haben, in der Extremismus heute wenig Chancen hat. Ruft die AfD zu einer Kundgebung, stehen sofort dreimal so viele Gegendemonstranten bereit. „München ist bunt“ – diesen Slogan eines Bündnisses für Toleranz würden die meisten Bewohner wohl unterschreiben. Auch zur Gedenkveranstaltung am Denkmal für die Opfer des OEZ-Attentats kommen regelmäßig mehrere Hundert Menschen, um gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren.

Wenn es etwas gibt, das andere Städte von München lernen können, dann vielleicht dies: Es gibt eine Normalität, die potenzielle Gefahren durch Terror und Gewalt mit einschließt. Ein Zurück in die Idylle gibt es nicht.

Arno Makowsky. Foto: Andreas Labes/ANDREAS LABES