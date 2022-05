Erlebnisse und Ausflugsziele : Welche Attraktionen die Tourist-Informationen in der Region empfehlen

Foto: Roland Morgen

Welche Attraktion oder Erlebnis darf man in der Region auf keinen Fall verpassen? Pünktlich zu Beginn des Sommerwetters hat der TV bei Tourist-Informationen nachgefragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tourist-Information Römische Weinstraße Schweich:

Geschäftsführer Sven Thiesen empfiehlt allen Touristen und Einheimischen den Freizeitsee Triolago in Riol. „Gerade wegen dem aktuell guten Wetter bietet der Freizeitsee viele Optionen. Es gibt eine Sommerrodelbahn, die Möglichkeit zum Fußballspielen, und der See liegt direkt am Moselradweg.“ So besteht die Möglichkeit, den Besuch des Freizeitsees mit einer Fahrradtour zu verbinden.

Saar-Obermosel-Touristik:

Konz:

Das 1976 gegründete Freilichtmuseum Roscheider Hof ist die Nummer-eins-Attraktion in Konz. „Man kann sich auf eine Zeitreise begeben, schöne Eindrücke von Früher sammeln – und die Häuser sind genauso aufgebaut wie sie früher waren“, erklärt die Geschäftsführerin der Saar-Obermosel-Touristik, Stefanie Koch. Das Erlebnis gleiche einer Zeitreise, heißt es auf Nachfrage des TV.

Saarburg:

„Unsere wichtigste Attraktion in Saarburg ist ganz klar der Wasserfall“, berichtet Stefanie Koch. „Keine andere Stadt hier hat einen innerörtlichen Wasserfall von 20 Meter Höhe. Die Geschäftsführerin erzählt außerdem, dass der Wasserfall über die Jahre zu einem absoluten Besuchermagnet geworden ist und die Menschen dort bequem und gerne sitzen.

Tourist-Information Hermeskeil:

Eine Mitarbeiterin der Tourismusinformation Hermeskeil gab auf Nachfrage des TV an, dass der Wald-Wiesen-Wacken Radweg die interessanteste Attraktion in ihrem Zuständigkeitsbereich ist. Betont wurde vor allem die Vielfältigkeit und dass der Weg am Rascheider Aussichtsturm vorbeiführt. Gerade bei dem schönen Wetter sei das ein tolles Ambiente und absolut zu empfehlen.

Hochwald-Ferienland Kell am See:

„Selbstverständlich ist unser Aushängeschild der Stausee“, berichtet Geschäftsführerin Walburga Meyer. Das Wasser ziehe hauptsächlich Familien mit Kindern an. Auch ein Ferienpark hat sich dort angesiedelt. Außerdem ist es möglich, Tretboot zu fahren. „Die Menschen aus der Region sehen den See als Naherholungsgebiet und genießen die Ruhe und Idylle“, erklärt Walburga Meyer.

Trier Tourismus & Marketing GmbH:

Von der Trier Tourismus &Marketing GmbH erhielten wir auf Anfrage die folgende Antwort: „Selbstverständlich ist es als Trier Tourismus und Marketing GmbH unsere Aufgabe (und auch unsere Überzeugung), die Vielfalt unserer Attraktionen im Innenstadtgebiet (und, was das Unesco-Welterbe betrifft, bis Igel) hervorzuheben. Alle unsere Welterbestätten sind für uns gleichrangig zu betrachten. Dennoch würde es komisch anmuten, als Antwort auf Ihre Frage nicht die Porta Nigra zu nennen.“ Sie sei nicht nur das besterhaltene Stadttor nördlich der Alpen, sondern auch Landmarke, innerstädtisches Identifikationsobjekt, das Symbol für reiche antike Geschichte und Wiedererkennungsmerkmal in Deutschland, Europa und der Welt. „Die Porta steht für Trier und umgekehrt.“

Tourist-Information Bitburger Land:

„Je nach Zielgruppe und Interessen ist das Nummer-eins-Ziel in unserer Region unterschiedlich“, stellt Geschäftsführerin Maria Arvanitis klar. Für Erwachsene empfiehlt sie die Bitburger Erlebniswelt, für Familien und Kinder den Eifelpark und für Menschen, die Outdoor-Aktivitäten lieben, den Stausee Bitburg.

Gesundland Tourist Information Daun Vulkaneifel:

Von der Gesundland Tourist Information in Daun wird auf Anfrage mitgeteilt, dass man 2021 mit dem Vulkamaar-Pfad den schönsten Wanderweg in Deutschland hatte. Folglich sei dieser natürlich zu empfehlen. Einzigartig seien auch die Maare.

Felsenland Südeifel Tourismus:

Im Zuständigkeitsgebiet der Tourist-Info Felsenland Südeifel wurden die Teufelsschlucht und der Dinosaurierpark hervorgehoben. „Die Teufelsschlucht steht exemplarisch für die Felsenlandschaft mit Sandsteinfelsen im Süden“, erläutert Elke Wagner von der Marketing- und Öffentlichkeitsabteilung der Tourismusinformation. „Der Dinopark ist unser größter Gästebringer der Ferienregion und vor allem beliebt bei Familien mit Kindern. Die Verknüpfung von Wissenschaft und Erlebnis ist dabei die Besonderheit. Wir haben hier über 170 Tiermodelle“, begründet Elke Wagner ihre Auswahl. Außerdem hob sie die „Grüne Hölle“ Bollendorf und die historische Neuerburger Innenstadt als sehenswert hervor.

Tourist-Information Mosel-Gäste-Zentrum Stadt Bernkastel-Kues

Jörg Lautwein, Geschäftsführer der Touristinfo in Bernkastel-Kues, sieht eine Kombination aus der historischen Altstadt am Marktplatz und der Burg Landshut als die beste Attraktion in seinem Zuständigkeitsbereich an. „Die Bekanntheit und Einmaligkeit dieser Art von Fachwerkensemble am Marktplatz findet man so kaum nochmal in Deutschland. Der Marktplatz wird stark besucht und ist sehr beliebt“, erklärt er seine Wahl.

Tourist-Information Prümer Land:

Die Tourist-Information Prümer Land gab auf Nachfrage des TV an, dass die Sankt-Salvator-Basilika die wichtigste und sehenswerteste Attraktion in ihrem Zuständigkeitsbereich ist. Die Begründung hierfür lag darin, dass die Basilika eine große geschichtliche Bedeutung für die Stadt habe.

Tourist-Information Traben-Trarbach:

Von der Tourist-Information Traben-Trarbach hob eine Mitarbeiterin die historische Traben-Trarbacher Unterwelt als interessanteste Attraktion hervor. Traben-Trabach war lange Jahre nach Bordeaux der zweitgrößte Weinumschlagsplatz der Welt. Wer durch Traben-Trarbach läuft, erahne von oberhalb kaum, was sich alles unterhalb noch befinde.

Tourist-Information Kröv:

In Kröv ist das Highlight seit Jahren ein internationales Trachtentreffen. Seit diesem Jahr heißt das Event „Heimatfieber“. Eine Angestellte der Tourist-Info berichtet, dass das Fest in diesem Jahr zwischen dem 30. Juni und dem 3. Juli unter dem Motto „Wein, Folklore, Genuss“ stattfindet. Zu den Highlights gehören unter anderem Live-Auftritte auf einer auf der Mosel schwimmenden Bühne und eine Galaveranstaltung. Für die passende Atmosphäre sorgen auf der Mosel schwimmende Lichter hinter der Bühne.

(jlo)