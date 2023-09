Das Leben in Listen Deutsche Zentrale für Tourismus: Diese sieben Sehenswürdigkeiten der Region sind in den Top 100

Weinproben an der Mosel, Wandern in der Eifel und ein Ausflug nach Trier: Die Region ist 2023 attraktiv für ausländische Reisende. Zumindest, wenn man der Liste der Top 100 Sehenswürdigkeiten Deutschlands glaubt. Diese wurde von der Deutschen Zentrale für Tourismus veröffentlicht, die dafür 25.000 Urlauber befragt hat. In die Liste haben es einzelne Städte, Landschaften, Sehenswürdigkeiten und Festivals oder Freizeitparks geschafft. Aus der Region sind sieben Attraktionen mit dabei.