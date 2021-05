Corona in der Region Trier : Auch im Kreis Trier-Saarburg liegt die Inzidenz nun unter 50

Corona in der Region Trier

Trier Trotz 16 neuer Infektionen mit dem Coronavirus gehen die Inzidenzwerte in Trier und im Kreis Trier-Saarburg weiter zurück. Auch im Kreis rutscht der Wert nun unter 50.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Mittwoch 16 weitere Infektionen gemeldet worden – 7 aus dem Landkreis und 9 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nun 6993 (2650 in der Stadt Trier und 4343 im Kreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt aktuell laut Angaben des Robert-Koch-Instituts in Trier bei 35,0 und im Kreis bei 48,2.

Mutationen und Infiziertenzahlen

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 421, das sind fünf weniger als am Dienstag. Diese verteilen sich wie folgt: 300 im Landkreis und 121 in der Stadt Trier. Elf Patienten aus dem Kreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.