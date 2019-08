TV-Klasse!-Projekt : Eine Kooperation, die ankommt

Hoher Besuch in der Ausbildungswerkstatt der Stadtwerke Trier: Die SWT-Vorstände Steffen Maiwald (Vierter von links) und Arndt Müller (Vierter von rechts) sowie die Volksfreund-Geschäftsführer Thomas Marx (Dritter von links) und Thomas Deicke (Fünfter von rechts) haben die Kooperation im Rahmen des Schulprojekts KLASSE! um ein weiteres Schuljahr verlängert. Foto: TV/Björn Pazen

Trier Auch im neuen Schuljahr unterstützen die Stadtwerke Trier wieder das KLASSE!-Projekt des Volksfreunds und bringen Kindern und Jugendlichen Themen wie Wasser, Energie oder ÖPNV näher.

Ob im Stadtbus, in der Photovoltaikanalage, der Riveris-Talsperre, der Kläranlage, in der Ausbildungswerkstatt oder auf den Rängen der Arena beim Basketball: die Kooperation der Stadtwerke Trier (SWT) mit dem Volksfreund-Schulprojekt KLASSE! ist überall präsent. Und das als Premiumpartner schon im nun 17. Schuljahr seit 2003. Solange fördern die SWT die „KLASSE!-Sache“, wie Vorstand Arndt Müller das Projekt nennt, und bringen Schülern somit Themen wie Energie, ÖPNV, Wasser oder Ausbildung näher.

„Das KLASSE!-Projekt ist gemeinsam mit den Stadtwerken Trier gewachsen und groß geworden. Jahr für Jahr sorgen die Stadtwerke als Partner für viele spannende und interessante Aktionen im Rahmen des Projekts. Die Rückmeldungen aus den Schulen zeigen, dass diese Kooperation auch sehr gut ankommt“, betont Volksfreund-Geschäftsführer Thomas Marx bei der Unterzeichnung des neuen Kooperationsvertrages für das Schuljahr 2019/20. „Das ist eine außergewöhnliche Partnerschaft, denn es ist beeindruckend, wie sich die Stadtwerke in dieses Projekt einbringen“, ergänzt Thomas Deicke, wie Marx TV-Geschäftsführer.

Die Stadtwerke Trier bieten nicht nur die klassischen Betriebsführungen im Hauptklärwerk, dem Verkehrsbetrieb oder an der Riveris-Talsperre an, sondern stellen interessierten Klassen auch ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. Sie unterstützen Fortbildungen für Erzieher und Grundschullehrer zu technischen Themen. Weitere Informationen zu den Angeboten der Stadtwerke Trier für Schulen finden Sie unter www.swt.de, Stichwort Schule. Ansprechpartnerin ist Anne Paris, E-Mail: anne.paris@swt.de

„Das KLASSE-Projekt ist eine ideale Möglichkeit, um mit den Schulen in Kontakt zu kommen. Unsere Angebote wie Betriebsführungen, Ausbildungstage oder Lehrerfortbildungen für Grundschullehrer und Kindergartenerzieher werden sehr gut angenommen. Der Volksfreund, aber auch das kommunale Bildungsmanagement der Stadt Trier sind da wichtige Partner für unsere Schulprojekte“, betont SWT-Kommunikationsmitarbeiterin Anne Paris, die bei den Stadtwerken für die Umsetzung des KLASSE!-Projekts zuständig ist. „Es ist für uns zudem wichtig zu sehen, wie die jungen Menschen durch KLASSE! an die Themen Informationen, Nachrichten und Medien herangeführt werden“, sagt SWT-Vorstand Arndt Müller.

Dessen Kollege Steffen Maiwald, der seit 1. Juli 2019 dem SWT-Vorstand angehört, betont ebenfalls die ähnlich gelagerten Interessen von Stadtwerken und Volksfreund: „Wir erreichen mit dem Projekt die junge Generation, können uns damit bei unseren Mitarbeitern und Kunden von Morgen sehr gut präsentieren.“ Daher werden die Stadtwerke Trier das Thema Ausbildung sowie eigene Ausbildungsprojekte bei KLASSE! noch stärker in den Fokus rücken.

Aber auch die Jüngsten profitieren vom Know-how der Stadtwerke Trier, denn in Kooperation mit KLASSE! bieten die SWT kindgerecht aufbereitete Informationen zu den Bereichen Energie, Verkehr, Service und Wasser an, die auf den Lucky-Seiten im Volksfreund veröffentlicht werden. Zuletzt ging es zum Beispiel um Elektromobilität oder wie wichtig es ist, schwimmen zu lernen. „Wir wollen den Kindern vieles erklären, sie informieren und auch für Technik interessieren“, sagt Müller. Aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen, und daher verlosen die Stadtwerke Trier im Rahmen von KLASSE! auch in diesem Schuljahr wieder Klassensätze Freikarten für die Römerstrom Gladiators.