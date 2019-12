Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheitsmängel : Auch Karneval betroffen: Sporthallen für große Veranstaltungen geschlossen

Die 2020er Sitzung des Karnevalvereins Waldrach wird anders als in diesem Jahr nicht in der Turnhalle der Ruwertalschule stattfinden können. Foto: Ursula Schmieder

Kell/Waldrach Die Kreisverwaltung hat die Hallen in Waldrach und Kell für größere Veranstaltungen geschlossen. Betroffen von dieser Entscheidung sind vor allem die örtlichen Karnevalsvereine, die nun einen neuen Raum für ihre Veranstaltungen brauchen.

Die Sporthallen der Realschulen plus in Kell und Waldrach müssen vom Landkreis Trier-Saarburg als Schulträger für die Funktion als Versammlungsstätte kurzfristig geschlossen werden. Das hat die Behörde am Freitag mitgeteilt. In den Hallen dürfen bis auf Weiteres keine größeren Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Der Schulsport und der Trainingsbetrieb der Sportvereine kann in beiden Hallen weiterhin stattfinden.

Hintergrund ist eine Überprüfung, bei der sicherheitsrelevante Mängel festgestellt worden sind. Sie wurden unter dem Aspekt der „Versammlungsstättenverordnung“ bewertet. Alle Beteiligten – die Vertreter der Verbands- und Ortsgemeinden, der Vereine sowie der Schulen – sind von der Kreisverwaltung informiert worden. Gemeinsam werde an Lösungen gearbeitet, wie die Zeit der Schließung und Einschränkung überbrückt werden kann.

Die detaillierte Überprüfung habe laut Kreisverwaltung eine Beeinträchtigung und teilweise auch einen Ausfall technischer Bauteile ergeben. Dabei geht es unter anderem um die Elektroinstallationen, um den Zustand der Flucht- und Rettungswege, der Notausgänge, der Löscheinrichtungen sowie der Brand- und Rauchschutztüren. In der Gesamtheit könnten diese Mängel nicht kurzfristig behoben werden.

Damit der Schulsport und auch der Trainingsbetrieb der Vereine in den beiden Hallen weiterlaufen kann, sind zwar Instandsetzungen notwendig. Diese seien kurzfristig möglich, so dass es in diesem Bereich – wenn überhaupt – nur zu geringen Einschränkungen kommen wird.

Die Sporthalle in Kell als Teil der 2011 vom Landkreis übernommenen Realschule Kell am See/Zerf gilt schon länger als dringend sanierungsbedürftig ist. Diese Sanierung soll im Rahmen des Neubaus der Schule im Kell vorgenommen werden. „Leider haben sich die Diskussionen über den Bestand der Schule und die Planungen und Abstimmungen im Förderverfahren des Schulneubaus derart in die Länge gezogen, dass sich nun die Konsequenz ergibt, dass die Halle für größere Veranstaltungen bis zu einer Sanierung nicht mehr nutzbar sein wird“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung