Artenvielfalt statt krank Gewächse Nach intensivem Abholzen: Was mit den kahlen Stellen am Wäldchen auf dem Petrisberg passiert

Im 20 Hektar großen Waldstück auf dem Petrisberg hat das Trierer Forstamt Anfang des Jahres so viele Bäume geschlagen, dass es an einigen Stellen, zum Beispiel an der Kapelle am Kreuzweg, nach Kahlschlag aussieht. Hauptgrund für das massive Fällen der Gehölze waren Schäden durch den Klimawandel, insbesondere durch Trockenheit und Käferbefall (der TV berichtete).