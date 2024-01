Demo Auf dem Traktor durch Trier: Kritik an großer Politik hinterm Lenkrad

Trier · Der Volksfreund hat zwei Bauern aus dem Kreisgebiet in ihren Schleppern bei der Demo in Trier begleitet. Was sie bewegt, was sie erreichen wollen und wie es ist, in der Großstadt im Führerhaus eines solch großen Fahrzeugs zu sitzen.

08.01.2024 , 15:50 Uhr

Großdemonstration: Mit dem Traktor durch Trier 13 Bilder Foto: TV/Christian Kremer

Der schwere Dieselmotor des modernen Schleppers von Markus Faber (46) aus Onsdorf ist in der Kabine kaum zu hören. Die Heizung ist an. Nach der Kälte am Treffpunkt in Konz, tut es gut, in den etwa neun Tonnen schweren Agrarschleppers zu steigen. Gegen 8.45 Uhr startet der Konvoi mit hunderten Traktor- und Lastwagenfahrern über die B51 Richtung Trier. Sie wollen sich bei der Großdemonstration einreihen und gegen die Politik der Regierung protestieren. Das Tempo ist gemächlich. Teilweise kommen dem von Polizeiautos eskortieren Konvoi weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge entgegen. Abseits davon ist nur wenig Verkehr unterwegs. Es ist viel Zeit, sich zu unterhalten. Und die Themen sind ebenso vielfältig. Denn es sind die große Politik und internationale Zusammenhänge, die den Bauern Sorgen bereiten. Sie haben nicht nur Angst um ihre eigene Existenz, sondern auch um die Zukunft des deutschen Mittelstands. Hier geht es zur Bilderstrecke: Großdemonstration: Mit dem Traktor durch Trier