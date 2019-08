Führung : Auf den Spuren der Freimaurer in Trier

Foto: Trier Tourismus und Marketing GmbH

Trier Kaum ein Geheimbund fasziniert die Menschen so wie die Freimaurer. Und diese pflegen ihr geheimnisvolles Image – auch in Trier. Im Rahmen der Reihe „Trier für Treverer“ begibt sich Alexander Schumitz am Sonntag, 25. August, um 14.30 Uhr auf Spurensuche und nimmt die Trierer Freimaurer-Loge unter die Lupe.

