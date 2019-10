Vortrag : Auf den Spuren des Alexander von Humboldt

Trier Als Alexander von Humboldt in Venezuela an Land ging, hat er in seinem Tagebuch folgendes vermerkt: „Wie die Narren laufen wir jetzt umher. Bonpland versichert, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder nicht bald aufhören.

Ich fühle, dass ich hier sehr glücklich sein werde.“

Die Forscher Anette und Swen Buerschaper waren 2009 auf der selben Route wie Humboldt unterwegs um die Vielfalt der Lebensräumen und darin lebenden Tieren zu dokumentierten.