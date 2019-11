Advent : Auf der Suche nach dem Christkind

Trier „Auf der Suche nach dem Christkind im Trierer Dom“ heißt eine Führung für Kinder am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember. Veranstalter ist die Dom-Information in Kooperation mit Kinderdomführerin Kathrin Baumeister.

Die offene Domführung für Kinder ab dem Vorschulalter und ihre Eltern beginnt um 15 Uhr. Zum Inhalt: Jesus wurde nach seiner Geburt in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. Doch wo kann man das Christkind im Trierer Dom finden? Die Teilnehmer der Führung begeben sich in der Bischofskirche auf die Suche nach dem Kind und seiner Mutter Maria. Außerdem erfahren sie, welche Rolle die Heilige Helena dabei einnimmt. Die Teilnahme einer Begleitperson für jedes Kind beziehungsweise pro Geschwisterkinder ist erforderlich. Maximal können 30 Personen an der Führung teilnehmen.