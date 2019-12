Straßenbau : Weihnachtsruhe auf der Weismark

Der Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Baustelle am Pfahlweiher werden abgeschlossen. Nach einer Weihnachtspause soll es am 6. Januar weitergehen. Foto: TV/Harald Jansen

Trier-Feyen Die erste Etappe des Straßenbaus Am Pfahlweiher wird abgeschlossen. Für die Busgäste bringt das Veränderungen im neuen Jahr mit sich.

Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Die Arbeiten am Bauabschnitt Nummer 1 der Straße Am Pfahlweiher werden abgeschlossen. Dabei ist der Bereich zwischen der Einmündung der Straße Im Reutersfeld und dem Übergang Richtung der Straße Auf der Weismark erneuert worden (der TV berichtete). Nach Auskunft der Stadtverwaltung Trier sollen die Arbeiten ab dem Wochenende ruhen. Bis ins kommende Jahr. Der neue Straßenabschnitt ist laut Verwaltung nicht für den Verkehr freigegeben.

Startschuss für den zweiten Abschnitt ist der 6. Januar. Dann wird dort nach Auskunft von Stadtsprecher Ernst Mettlach zunächst am Kanal gearbeitet. Zudem wird an der Ecke Weismark/Pfahlweiher ein Kreisel gebaut. Mettlach: „Wenn alles nach Plan läuft, wird dieser Bauabschnitt bis Ende Mai fertig sein.“ Die nun anstehenden Arbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr in diesem Stadtquartier (siehe Info). Die normalen Stadtbusse können dann nicht mehr diesen Bereich anfahren. Sie nehmen eine Route über Korum-, Händel-, Gratian-, Valerius- und Clara-Viebig-Straße. Für den Bereich Bildstock/ Am Irscher Hof werden Kleinbusse eingesetzt.