Auslese : Auf ein Glas 2019er

Der 2018er Jahrgang ist ja buchstäblich in aller Munde. Er schmeckt, wird gepriesen und gekauft. Wer weiß schließlich, wann mal wieder ein solcher Jahrgang auf dem Markt ist.

Tatsächlich habe ich vor kurzem den 2019er Jahrgang probiert. Auf der anderen Seite der Erde, in Südafrika, ist der nämlich bereits gefüllt und im Verkauf. Entdeckt habe ich ihn auf der Weinmesse Veritable in dem kleinen Ort St. Martin in der Pfalz. Dort schenkte das Weingut Kaapzicht aus Stellenbosch stolz seinen aktuellen Jahrgang aus. Wie er schmeckt? Verrate ich nicht. Ich will schließlich nicht die Überraschung verderben.

Auf einer Weinmesse lernt man ja einiges. Etwa, dass deutscher trockener Weißwein unsern Nachbarn aus Österreich besonders gut schmeckt, so dass sich in St. Martin mancher österreichische Weinhändler tummelte. Angeregt philosophierten die Experten über die Gläser, mit denen sich am besten Wein verkosten ließe. Denn die Messebesucher hatten tatsächlich zwei verschiedene Gläsertypen zur Auswahl: von einem renommierten österreichischen Hersteller und von einem renommierten deutschen. Jetzt raten sie mal, was die Ösis bevorzugen? Richtig! Naja, ein bisschen Nationalstolz schadet ja nicht.