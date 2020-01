Glaube im Alltag : Auf ein Wort!

-+- WG: glaube_MUSS_0212 - Tel: - Fax: E-Mail: h_st@volksfreund.de Internet: - http://www.tvmedienhaus.de Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier - Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 - Geschaeftsfuehrer: Thomas Marx Wir haben die Tickets, Sie das Vergnuegen! Tickets zu Ihren Wunschveranstaltungen koennen Sie beim Volksfreund bequem online unter www.ticket.volksfreund.de, unter der Ticket-Hotline 0651/7199-996 oder in unserem Service-Center in Trier kaufen. ________________________________________ Von: Roeber, Maike (EKKT) Gesendet: Donnerstag, 30. November 2017 15:38:24 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Lokalredaktion Trier; Hormes Marcus Betreff: glaube_MUSS_0212 Sehr geehrte Damen und Herren, anbei Glaube im Alltag von Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent, Hermeskeil. Bitte beachten Sie auch das neue Bild zur Verwendung. Herzlichen Dank und freundliche Grüße, Maike Roeber. Foto: A.Webel/A.Webel - 66620 Nonnweiler Kaelbe+SEP+A.Webel - 66620 Nonnweiler Kaelbe

Ich war im wunderbaren Rosa-Flesch-Tagungshaus in Waldbreitbach und hatte gemeinsam mit dem Pastoraltheologischen Institut Mainz ein Fortbildungsseminar.

Eine weitere Kollegin wurde interviewt: „Hallo Magdalena, ich grüße Dich. Sag mal, hast Du ein Wort, das Dich im Leben bewegt und trägt?“ Sie meinte: „Du siehst, dass ich hier in der Kirche sitze. Ich treffe in meinem Leben immer wieder Menschen, die in eine Kirche kommen, um zu danken, zu beten oder um eine Kerze anzuzünden. Manche möchten allein sein, um die Gedanken zu sortieren und Gott um Beistand zu bitten. Sie vertrauen darauf: Immer, wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her! An diesen Spruch musste ich schon oft denken, wenn ich mich schlecht fühlte, Zweifel hatte oder wenn ich Menschen getroffen habe, die Schmerzen leiden mussten. So zünde ich diese Kerze an!“ Ralph wollte auch mein Wort, das mich trägt, wissen. Ich überlegte und antwortete ihm kurzentschlossen: „Meine schönsten Momente im Leben waren die, in denen ich spüren konnte, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.“ Dieses Gefühl sowie die Zusage Gottes im Gepäck, dass ich niemals allein bin. Mir steht der zur Seite, der von sich selbst gesagt hat: „Ich bin der – Ich bin da.“ Welches Wort stärkt Sie für Ihren Alltag?