Kostenpflichtiger Inhalt: Handwerk : Aufatmen bei den Trierer Friseuren – Die ersten Kunden sind um 7.15 Uhr da

Foto: Rainer Neubert

Trier Nach sechs Wochen ohne Haarschnitt herrscht bei den Friseuren Hochbetrieb, sofern die Hygieneregeln das zulassen.

Wäre nicht die Schutzmasken-Pflicht, das Aufatmen wäre den Kunden und Beschäftigten der Friseurbranche am Montag leichter gefallen. „Wir wissen, dass die Auflagen streng sind und ein zusätzliches Maß an Aufwand und Kosten verursachen“, sagt Dirk Kleis, Geschäftsführer vom Landesverband Friseure und Kosmetik Rheinland. „Aber die Einhaltung der Hygienemaßnahmen entscheidet über den Weiterbestand der Salonöffnung“, appelliert er an die Mitarbeiter der 400 Friseurbetriebe des Verbands.

Was das bedeutet, ist nach sechs Wochen Zwangspause an diesem Tag auch in Trier zu beobachten. „Wir haben um 7.15 Uhr geöffnet und sofort mit der Arbeit begonnen“, berichtet Ralf Haag. Er bescheinigt Kunden und Mitarbeiterinnen eine hohe Moral. Seit zwei Wochen laufen die Vorbereitungen für den Neustart im Salon Haarscharf. Eine Plexiglasscheibe trennt nun die beiden Waschbecken. Zwei Teams arbeiten in Früh- und Spätschicht bis 21.30 Uhr. Sie begegnen sich nicht. Falls sich eine Mitarbeiterin mit Covid-19 infiziert, kann zumindest ein Team weiterarbeiten. Mindestens vier der zehn Plätze bleiben immer frei. Hygiene ist oberste Pflicht. Über jeden Kunden wird akribisch Buch geführt, wie es das komplizierte Regelwerk der Berufsgenossenschaft vorschreibt. „Ich war entspannt“, versichert Ralf Haag. Dennoch sei er 45 Minuten vor der Eröffnung da gewesen, um noch einmal alles zu überprüfen und letzte Dinge vorzubereiten.

Nach sechs Wochen dürfen wieder Kunden bedient werden. Caro Briesch vom Friseursalon Haarscharf in Trier schneidet einem Kunden die Haare. Viele Plätze müssen frei bleiben. Foto: Rainer Neubert

Das fast unablässige Klingeln des Telefons lässt erahnen, was zu den großen Herausforderungen der Wiedereröffnung gehört. Schon um 8 Uhr sind die ersten Kunden persönlich erschienen, um einen Termin zu vereinbaren. „Ich hatte Glück, weil ich mich schon vor sechs Wochen für heute vormerken gelassen habe“, sagt eine ältere Dame, die in einem der bequemen Sessel sitzt, um als Nächste zur Pflichthaarwäsche gebeten zu werden. Zum ersten Mal seit Wochen sei sie dafür vor die Tür gegangen. „Mein Mann ist krebskrank, deshalb müssen wir uns extrem schützen“, erklärt sie entschuldigend. „Aber in zehn Tagen heiratet mein Sohn, da muss ich doch ordentlich frisiert sein.“

Was die Dame als „Horror“ bezeichnet, lässt viele Geschäftsleute in der Trierer Innenstadt hoffen: Seit Samstag herrscht mehr Betrieb in der City. Auch in der Neustraße. Dort gibt es gleich mehrere Barbier-Shops auf wenigen Metern. „Da vorne war die Schlange zu lang, deshalb stellen wir uns hier an“, sagt Michael Bosniak, der mit seinem Sohn auf der Suche nach einem Haarschnitt ist. Die Warteschlange hat sich vor der Medusa-Tür gebildet, wo Sinan Karadeniz das Sagen hat und keine Voranmeldungen notwendig sind. „Es ist ein sehr gutes Gefühl, wieder öffnen zu können“, sagt er. „Aber leider können wir nur mit drei Friseuren auf einmal arbeiten.“ Er bedauert, dass seine Gäste draußen warten müssen und nichts zu trinken bekommen dürfen. „Gespräche und Getränk gehören bei uns eigentlich immer dazu.“

Karadeniz nimmt fünf Euro zusätzlich für das zur Pflicht gewordene Haarewaschen. Ansonsten bleiben die Preise gleich. Haarscharf-Chef Ralf Haag erhöht generell um 15 Prozent. „Wir müssen schließlich auch mit den Einschränkungen von unserer Arbeit leben.“

Gabi Franke führt ihren Friseursalon in Trier-Olewig seit 13 Jahren alleine. Sie ist für vier Wochen ausgebucht. Foto: Rainer Neubert

Keine Preiserhöhung gibt es bei Gabi Franke, die seit 13 Jahren im Stadtteil Olewig alleine ihren Salon betreibt. „Für mich ist der Mehraufwand durch die neuen Hygienevorschriften sehr überschaubar“, sagt die Friseur-Meisterin. Sie habe nur einen der beiden Plätze verschieben und Desinfektionsmittel bereitstellen müssen. „Ich bediene jetzt genau so viele Kunden wie davor. In meiner Situation wäre eine Preiserhöhung nicht fair.“