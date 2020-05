Blindgänger : Aus sicherer Distanz die Bombe in Trier entschärft (Fotos/Video)

So geht keine Gefahr mehr vom Blindgänger aus. Das Team des Kampfmittelräumdiensts hat am Mittwochabend die britische Fliegerbombe innerhalb weniger Minuten unschädlich gemacht. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Mit einem Blindgänger ist nicht zu spaßen. Deshalb kommt es auf die sichere Distanz an. Bei der Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben alle Beteiligten den richtigen Abstand gewahrt.

Nach dem Fund des Blindgängers bei Ausschachtungsarbeiten für einen Schwimingpool am Montag um 8 Uhr und der ersten Begutachtung durch den Kampfmittelräumdienst ist für den Spaziergänger am Mattheiser Weiher nur schwer erkennbar, dass da ein gefährlicher Sprengkörper bei Baggerarbeiten nach rund 75 Jahren ans Tageslicht gekommen ist. So richtig ernst für rund 2700 Menschen aus Heiligkreuz und von der Weismark wird es erst am Mittwochnachmittag. Da werden auf den Straßen am Rande des zu räumenden Gebiets Straßensperren aufgebaut. Polizeibeamte postieren sich und achten darauf, dass Autofahrer oder Fußgänger nur noch in eine Richtung unterwegs sind: Raus aus dem Gebiet, das zur Sicherheit geräumt werden muss. Denn für den Fall der Fälle ist es notwendig weit genug weg von einer Detonation zu sein.