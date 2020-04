Städtepartnerschaft : Aufbruchstimmung im Xiamen-Garten

Trier/Xiamen Die wenigen Frosttage des Winters haben dem deutsch-chinesischen Partnerschaftsgarten auf dem Petrisberg heftig zugesetzt. Pflaster und Motivfliesen müssen erneuert werden. Diskussionen gibt es aber auch über einen Trier-Garten in Xiamen.

Aus einiger Entfernung betrachtet entfaltet der Xiamen-Garten auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau einen besonderen Charme. Das Laub an den Bäumen ergrünt und setzt gemeinsam mit dem blauen Himmel einen attraktiven Kontrast zu den rot gebrannten Ton-Kacheln. Von dem Plateau mit den asiatisch anmutenden Windschirmen reicht der Blick über den Petrispark bis zum Turm Luxemburg und der Universität. Doch das Pflaster und auch einige der in den Paravents verbauten Motivfliesen sind stark beschädigt.

Ersatz für kaputte Motivfliesen sei bereits aus China geliefert worden, sagt Dietze. Sie sollen in nächster Zeit ausgetauscht werden. Auch neue Keramikfliesen, die dann auch kalte Wintertage in Deutschland überstehen, seien bereits von der chinesischen Partnerstadt zugesichert worden. „Wegen der Corona-krise sind die aber noch nicht gebrannt worden. Wir warten auf eine Nachricht.“

Mit Blick auf das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft Trier-Xiamen im Oktober rückt allerdings ein weiterer Garten in den Fokus. Im April 2007 hatte die Stadt Trier der chinesischen Partnerstadt die Pläne für einen Trier-Garten vorgelegt. Damit beauftragt worden war nach einem kleinen Wettbewerb mit vier Teilnehmern das Trierer Büro BGHPlan. Den Garten haben die Freunde in Xiamen dann realisiert, ohne noch einmal Rücksprache zu nehmen. Das sei aus Zeitgründen bis zur Eröffnung der Garten-Expo im Oktober 2007 in der Partnerstadt nicht möglich gewesen, zeigt Dietze Verständnis. Was er bei späteren Besuchen allerdings vorfand, bezeichnet er diplomatisch als „erhebliche Abweichung von der Intention des Entwurfs“.