Corona-Statistik : 34 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg

34 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Die Bundesnotbremse im Kreis endet am Mittwoch. Dann gelten dort wieder die Regeln für Kommunen unter der 100er-Inzidenzgrenze.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Dienstag 34 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – 18 aus dem Landkreis und 16 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nunmehr 6665 (2537 in der Stadt Trier und 4128 im Landkreis Trier-Saarburg).

Der Dienstagswert der Sieben-Tage-Inzidenz, das heißt der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb ener Woche, liegt laut Angaben des Robert-Koch-Institutes für die Stadt Trier bei 74,4 und für den Landkreis Trier-Saarburg bei 67,6. Damit liegt der Landkreis den sechsten Werktag in Folge unter der Marke von 100.

Die sogenannte „Notbremse“ mit all ihren Einschränkungen läuft – wie bereits gestern mitgeteilt – in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um Mitternacht aus. Ab Mittwoch, 5. Mai, gelten dann die Regelungen der 19. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes – sowohl in der Stadt Trier als auch im Landkreis Trier-Saarburg. Wichtigste Änderungen für den Landkreis sind der Wegfall der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die Wiedereröffnung der Außengastronomie, Möglichkeit des Terminshoppings und Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen.