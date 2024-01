Nach dem Hochwasser Moselufer in Trier nach dem Hochwasser zugemüllt: Wer räumt hier wieder auf?

Das Hochwasser hat so einiges angespült. Überall am Trierer Moselufer lassen sich die Rückstände finden. In den Bäumen und Büschen hat sich jede Menge Plastik verfangen. Alte Lebensmittelverpackungen, Einkaufstüten und Kunststoffplanen. Diese Dinge haben schon in der Mosel nichts zu suchen. Nun liegen sie am Ufer verteilt. Wie lange wird das noch so bleiben und wer ist eigentlich für die Reinigung verantwortlich?