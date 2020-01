Spaß und Spiel : Aufregung um Babyschaukel am Mattheiser Weiher

Aufregung um Babyschaukel am Mattheiser Weiher

Eine Babyschaukel, wie die links auf unserem Symbolbild, wird es schon bald wieder geben auf dem Spielplatz am Mattheiser Weiher. Symbolfoto: dpa. Foto: dpa/Matthias Hiekel

Trier-Heiligkreuz Die Aufregung unter war groß am Donnerstag auf dem Spielplatz am Mattheiser Weiher. Dort stand eine neue Schaukel. Aber: Zum Schrecken vieler Eltern fehlte die Babyschaukel, für die die Kleineren oft Schlange standen.

„Schön, dass am Kinderspielplatz zwischen den Weihern die Schaukel wieder funktionsfähig ist. Leider ist die Babyschaukel der Renovierung zum Opfer gefallen. Das ist nicht gut, sind doch gerade viele Kleinkinder hier, die schaukeln wollen“, postet ein Vater mit einem Bild der neuen Schaukel in die Facebook-Gruppe „Wir in Trier-Heiligkreuz“. – „Wir (...) hatten sogar gehofft, dass es mehr Babyschaukeln gibt, da die Nachfrage immer sehr groß ist“, kommentiert eine Mutter.