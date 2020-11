Vorweihnachtszeit : Aufruf: Föhrener gestalten Adventsweg

Föhren In der Woche vom vierten Advent bis Heiligabend möchte die Überraschungkirche des Dekanats Schweich-Welschbillig von und für Familien und Mitbürgern aus Föhren einen Adventsweg anbieten.

Auf dem Weg gibt es mehrere Besonderheiten: An allen Häusern finden sich Teile einer Geschichte, die zu einem Ganzen zusammengefügt werden möchten. Am Ende des Weges wartet eine Überraschung an der Krippe. Die Vorschulkinder der Kindertagesstätte in Föhren habenetwas für ältere, alleinstehende Menschen gebastelt. Dieser kleine Gruß soll den Senioren eine Freude machen. Familien dürfen auch an ihrem gestalteten Fenster musizieren. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sollten es aber spontane Darbietungen sein.