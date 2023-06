Porta hoch drei Peter Fox an der Porta – Viel Andrang in der Trierer Innenstadt (Fotos)

Bereits in vergangenen Jahren füllten Konzerte am Porta-Nigra-Vorplatz oder im Amphitheater bei gutem Wetter auch die umliegenden Straßen oder Weinberge mit teils hunderten Musikfans. Auftritte wie „Fury in the Slaughterhouse“ oder „Mark Forster“ zogen dabei besonders große Menschenmengen an. Auch für das Peter Fox Konzert war daher eine volle Trierer Innenstadt zu erwarten. Dementsprechend wollten auch Polizei und Ordnungsamt rund um das Konzert verstärkt Präsenz zeigen.