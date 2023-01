Augenzeugenbericht aus Lützerath : Junge Frau aus Trier im Protestcamp Lützerath: „So etwas habe ich noch nie erlebt!“

Iza Hofmann aus Trier steht vor einem der Bagger, der die Braunkohle bei Lützerath abbaut. Sie ist seit Tagen als Demosanitäterin in dem kleinen nordrhein-westfälischen Weiler. Foto: Iza Hofmann

Lützerath/Trier Die “Lützi bleibt!“-Rufe werden immer leiser. Der Ort in Nordrhein-Westfalen ist für viele zum Symbol des Scheiterns der Klimaziele geworden. Die gebürtige Triererin Iza Hofmann war eine Woche lang als „Demosanitäterin“ in dem umkämpften Ort. Sie ist entsetzt.

Die 18-jährige Iza Hofmann meldet sich am Smartphone, die Geräuschkulisse im Hintergrund ist laut. „Wir werden nicht mehr rein gelassen!“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion aufgebracht. „Sie haben alles geräumt. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Die Biologie-Studentin studiert seit Oktober in Düsseldorf, kommt aus Trier. Als sogenannte Demosanitäterin ist sie an diesem Donnerstag eine der letzten Aktivisten, die noch in Lützerath sind.

In Lützerath kämpfen auch Trierer gegen den Braunkohleabbau

Seit Tagen beherrschen die Demonstrationen um den kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen die deutschen Medien. Lützerath müsse aufgrund der Energiekrise weichen, der Braunkohleabbau sei notwendig. Das beteuert jedenfalls die RWE. Viele sehen das jedoch anders, vor allem Klimaaktivisten wollen den Abbau stoppen.

Unter den zahlreichen Polizisten sind auch Beamte aus Rheinland-Pfalz vor Ort. Auch viele Aktivisten kommen von hier, einige aus der Region Trier. „Es waren mindestens ein Dutzend Trierer vor Ort, die ich kenne. Wahrscheinlich waren es aber noch mehr“ berichtet Iza. Sie ist ausgebildete Rettungssanitäterin und seit mehreren Tagen in Lützerath. Sie kümmert sich dort um die Protestierenden.

Lützerath am Freitag: Kaum noch Demonstranten vor Ort

Als Iza vor einer Woche nach Lützerath kam, „waren alle noch ganz happy“. Da sie sich schon seit 2019 aktiv für den Klimaschutz einsetzt und bis vor Kurzem für Extinction Rebellion Trier tätig war, kennt sie solche Proteste gut. Laut Angaben der Aachener Polizei waren am Anfang etwa 1500 Demonstranten in Lützerath. Ein Großteil von ihnen ist jetzt weg. Und auch die gute Stimmung, die vor wenigen Tagen noch herrschte, ist mittlerweile passé.

Iza schätzt, dass am Donnerstagmittag nur noch 100 Aktivisten dort waren. Abrissbagger haben begonnen, die Barrikaden und Holzhütten der Demonstranten zu beseitigen. „Die meisten sind raus aus dem Ort, aber der harte Kern bleibt bis zum Ende hier. Falls sie dürfen.“

Info Demosanitäter – Nicht immer neutrale Helfer Laut der Sanitätsgruppe Süd-West kümmern sich Demosanitäter darum, Demonstrationen und Kundgebungen sanitätsdienstlich abzusichern und bei Bedarf medizinische Hilfe zu leisten. Der Begriff ist jedoch nicht geschützt, weshalb keine Mindestanforderungen erfüllt sein müssen. Demosanitäter sind zudem nicht zwingend neutral.

Auch die Demosanitäter wurden von der Polizei aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Dass selbst die gehen müssen, habe sie noch nie erlebt. Laut Iza wurde auch die provisorische Küche der Demonstranten abgeräumt. Das habe den sowieso schon zermürbten Aktivisten besonders zugesetzt. „Ab und zu versucht jemand, die Stimmung mit Gesang anzuheben. Das ist aber vergeblich.“

Diejenigen, die jetzt noch da sind, sollen sich in ihren Baumhäusern verschanzen, um der Räumung zu entgehen. Laut Medienberichten befinden sich einige Aktivisten auch in Tunneln unter Lützerath. „Die Demonstranten hier sind psychisch am Ende, es ist ein Kampf gegen die Zermürbung. Genau hierauf setzt die Polizei auch wahrscheinlich. Denn dann gehen die letzten Protestler am Ende von selbst.“

Apokalyptische Szenen im Protestcamp Lützerath

Die Stimmung der Demonstranten spiegelt sich laut der Studentin auch in der Szenerie. „Überall sind Stacheldrahtzäune, Scheinwerfer und Polizisten mit Hunden und Pferden.“ Der Anblick sei fast schon apokalyptisch. Hinzu kämen die zwei riesigen Schaufelradbagger, die dem Ort bereits ganz nahe seien.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeigt an diesem Tag Bilder von brennenden Haufen aus Ästen, Baumstämmen und Strohballen. In einem Video spricht ein Aachener Polizist von „brennenden Barrikaden“. Iza hält das für übertrieben. Es seien lediglich kleine Haufen aus Heu gewesen.

Wie aggressiv ist die Polizei in Lützerath?

Iza ist Klima-Aktivistin, war schon auf vielen Demonstrationen. Einen Protest wie den in Lützerath habe sie noch nie erlebt. „Normalerweise gibt es auf Demos Gewalt von beiden Seiten. Dann pöbeln die einen, danach die anderen und beide schaukeln sich gegenseitig hoch.“ Aber in Lützerath seien die Demonstranten friedlich gewesen. Die Gewalt gehe hauptsächlich von der Polizei aus.

Dem widersprechen die Beamten. Laut Polizeiangaben gab es auch Übergriffe durch Aktivisten, sie sollen unter anderem mit Molotow-Cocktails nach den Polizisten geworfen haben. Iza streitet das ab. In Lützerath sind die Fronten zwischen Polizei und Demonstranten verhärtet.

Iza Hofmann zu Lützerath: „Aktivismus ist mehr als nur Protestaktionen“

Aber wie können Demonstranten tagelang in Lützerath leben? Die Antwort darauf lenkt den Blick auf die Strukturen im Hintergrund. Iza geht davon aus, dass es ungefähr genauso viele „Supporter“ wie Aktivisten gibt. Mit Supportern meint die Studentin all diejenigen, die sich um die Lebensmittelversorgung, den Transport von Materialien oder um die richterliche Betreuung der Demonstrierenden kümmern. Selbst Strom- und Wasserleitungen werden von ihnen verlegt.

Hinter den Protesten in Lützerath stehe ein hoher logistischer Aufwand, erzählt Iza. Ein Beispiel: Da Lützerath mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu erreichen ist, haben Supporter Shuttlebusse organisiert.

Ein Leben für den Aktivismus