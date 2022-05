Klatsch und Tratsch im Jahr 364 n.Chr. : Neue Schauspielführung: Klatsch und Tratsch mit Aurelia und die Kirchenbaustellen des frühchristlichen Trier (Fotos)

Foto: Rainer Neubert 12 Bilder Aurelia auf der Baustelle - Impressionen der neuen Schauspielführung in Trier

Trier Die Schauspielführungen in der Porta Nigra und im Amphitheater haben schon Tausende beklatscht. Mit Aurelia gibt es nun eine neue historische Figur, die von einem historischen Ort berichtet. Er liegt unter der Dom-Information und ist die Wiege des Christentums in Deutschland. Warum ein Kaiser keine Bärte mochte und was die Menschen im Jahr 364 sonst noch bewegt hat.