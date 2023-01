Jugendprojekte : Schokolade und Schallplatten: AG Umweltbewusste Jugendarbeit zieht Bilanz

Trier Nachhaltigkeit ist ein Thema für die außerschulische Bildung von Jugendlichen. Welche Schwerpunkte dabei bisher gesetzt wurden und was draus entstanden ist.

Nachhaltigkeit ist das Schwerpunktthema für außerschulische Bildung im Jugendförderplan 2021 bis 23. Zur Umsetzung haben verschiedene Trägervereine der Jugendarbeit in Trier und die städtische Jugendpflege die AG Umweltbewusste Jugendarbeit gegründet. Stadtjugendpflegerin Michelle Masella erklärt: „Viele Jugendlichen in den Jugendtreffs interessieren und engagieren sich bereits für dieses Thema. Ziel der AG ist, dieses nachhaltige Bewusstsein zu stärken und zu sensibilisieren. Deshalb hat die AG im letzten Jahr eine Reihe von Projekten organisiert, in denen sie selbst aktiv werden konnten“, erklärt Masella.