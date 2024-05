Rustikal, aber erlesen Neues Gastroangebot in Leiwen: In einem Bauernhaus können Gäste bald schlemmen

Leiwen · Feinschmecker haben das Restaurant vierzehn 85 in Leiwen längst auf dem Schirm. Doch nun plant der Besitzer ein neues gastronomisches Projekt: Was in einem alten Bauernhaus gleich gegenüber auf den Tisch kommen soll.

27.05.2024 , 06:04 Uhr

Freuen sich auf ihr neues Projekt gleich gegenüber dem Stammhaus: Eigentümer der Immobilie, Norbert Schmitz (links), und Küchenchef Bastian Scharf vor dem Eingang des Restaurants vierzehn 85 in Leiwen. Foto: TV/Verona Kerl