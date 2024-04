Schlechte Nachrichten Warum das Kylltalbad in diesem Jahr geschlossen bleibt

Die Wogen in Kordel und in den sozialen Medien schlagen derzeit hoch. Dass das Kylltalbad in diesem Jahr geschlossen bleibt, hat sich in dem Ort nun herumgesprochen. Die Menschen sind enttäuscht. Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, wohnt selbst in Kordel und erlebt den Ärger hautnah. Daher hat Holstein zu einer Pressekonferenz geladen, um gemeinsam mit Arndt Keilen, dem stellvertretenden Werkleiter und Sachgebietsleiter für das Kylltalbad, die Hintergründe zu erklären, und die vielen Gerüchte zum Schweigen zu bringen.