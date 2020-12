Trauer : Aus Rücksicht vorerst keine Gedenkveranstaltungen

Trier Eine Lichterkette aus Menschen durch die Innenstadt – das hatten sich Mitglieder der Facebook-Gruppe „Wir für Trier #TR0112“ in Gedenken an die Opfer der Amokfahrt überlegt. In Absprache mit dem Ordnungsamt wurde dafür ein Konzept entwickelt, erzählt Ali Ismail, Gründer der Facebook-Gruppe.

Dabei wäre die Trierer Innenstadt in fünf Blöcke aufgeteilt worden, mit maximal 100 Menschen pro Block. Jeder hätte dabei eine Kerze oder ein Licht mitgenommen, so wäre die Lichterkette durch die Stadt entstanden. Mehrere Organisatoren hätten viel Zeit investiert, um eine Umsetzung der Lichterkette zu ermöglichen, so Ismail.

Allerdings hat die Stadt Trier eine Empfehlung ausgesprochen, auf diese Aktion am Samstag zu verzichten. „Wir haben die Bitte der Stadt und auch von OB Leibe bekommen, das nicht zu machen. Für mich ist die Priorität, niemandem mit solchen Veranstaltungen auf die Füße zu treten“, sagt Ismail. Es sei gerade jetzt wichtig, Zeichen des Zusammenhalts und nicht gegeneinander zu setzen. „Es hätte uns alle treffen können“, sagt er weiter. Derzeit sei es schön zu sehen, wie viele Menschen helfen wollen und welche Solidarität entstanden ist. „Das ist alles nicht selbstverständlich. Die Menschen wollen helfen und jeder kann das auf seine Art und Weise machen.“ Für die nächste Zeit gibt es noch mehrere Projekte, die sich die Mitglieder der Gruppen vorstellen könnten.

Die Entscheidung der Stadt, eine dringende Bitte gegen die Veranstaltung zu äußern, beruht auf zwei wesentlichen Punkten. Einerseits sei das die coronabedingte Lage, sagt Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier. Zwar hätte die Veranstaltung unter erheblichen Auflagen genehmigt werden können. Allerdings „hätte diese Lichterkette angesichts der derzeitigen großen gemeinsamen Trauer in Trier mutmaßlich viele Hundert, womöglich Tausende Menschen aus Solidarität in die Innenstadt angelockt. Eine solche Massenansammlung von Menschen sollte aus Sicht der Stadtverwaltung angesichts der nach wie vor hohen Infektionszahlen unbedingt vermieden werden“, sagt Schmitz.

Der andere Aspekt ist die Perspektive der Opfer beziehungsweise der Angehörigen. Diese Woche habe es das erste Treffen eines Runden Tischs mit Vertretern von Organisationen gegeben, die bei der Betreuung von Opfern und Angehörigen mitarbeiten. Schmitz: „Darin sind Experten vertreten, die große Erfahrung aus ähnlich gelagerten Fällen mitbringen. Die Experten sind sich mit der Stadtverwaltung einig, dass bei allem, was in Sachen gemeinsame Trauer, Gottesdienste, kurz- und längerfristiges Gedenken an die Amoktat geplant wird, die wichtigste Perspektive die der Opfer und deren Angehörigen ist.“ Aus diesem Grund solle es vor großen Gedenkveranstaltungen eine Abstimmung mit den Angehörigen geben. Bei der Stadtverwaltung gibt es einen Koordinierungsstab für Fragen, die sich aus der Amokfahrt ergeben. „Sowohl der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Detlef Placzek, als auch der Verwaltungsstab des Rathauses stehen in Kontakt mit den Angehörigen der Opfer und Verletzten“, so Schmitz.