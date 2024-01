Gastro-Szene in Triers Altstadt Winkel ade, jetzt kommt das Kornerhaus

Trier Das war ein schwerer Schlag für die Trierer Kneipenszene. Im vergangenen Spätsommer gingen in der Kult-Gaststätte de Winkel die Lichter aus. Die Inhaber Winfried „Winny“ Schmitt und Maurice „Morris“ Frederiks veabschiedeten sich nach mehr als einem Vierteljahrhundert aus dem gemeinsamen Wirte-Leben. Laden geschlossen, Rollläden runter. Wie es weitergeht mit dem Lokal an der Ecke Johannis-/Zuckerbergstraße? Ob es überhaupt weitergeht? Gerüchte gab es viele, Greifbares wenig. Im Dezember beobachteten staunende Passanten wieder prostende Gäste in Baustellenden-artigem Ambiente – geschlossene Gesellschaft. Dann verriet ein frisch angebrachter Schaukasten (in dem immer noch keine Getränkekarte hängt), dass sich die Durststrecke bald dem Ende zuneigt. Und nun kommen die Winkel-Nachfolger aus der Deckung und verraten, was sie vorhaben. Kurz gesagt: De Winkel ist tot, es lebe das Kornerhaus.