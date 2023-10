Rumpelpiste wird erneuert Warum im Winter in der Eisenbahnstraße in Euren Bäume gefällt werden

Nach mehrfachen Terminverschiebungen sollen sich ab dem Martinstag neue Schranken am Bahnübergang in der Eurener Eisenbahnstraße heben und senken. Dann hoffentlich ohne die Fehlfunktionen, die in den vergangenen Jahren immer wieder vorkamen. Sollte die Deutsche Bahn das hinbekommen, könnte der Verkehr auf dieser wichtigen Straße fließen. Doch die nächste Baustelle steht schon an.