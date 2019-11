Luxemburger Straße : Asphaltarbeiten statt Feiertagsruhe

Trier Seit Freitagmorgen ist die Luxemburger Straße gesperrt. Am Montag soll alles fertig sein.

Der Anfang wird am Ende der Luxemburger Straße gemacht. An der Einmündung der Straße über die Konrad-Adenauer-Brücke in die Luxemburger Straße am Messepark herrscht am Freitag Hochbetrieb. Der Bereich erhält am Feiertag Allerheiligen eine neue Asphaltschicht. Zuvor musste am frühen Freitagmorgen die alte Fahrbahndecke jedoch erst einmal weg. „Wir sind gut im Zeitplan“, sagt ein Mitarbeiter der Straßenbaufirma zuversichtlich. Noch am Freitag sollen die Arbeiten an diesem Abschnitt der Straße abgeschlossen werden. Notfalls unter dem Licht der eigens aufgestellten Strahler.