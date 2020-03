Handwerk : Ausbildung über Ländergrenzen hinweg

Trier/Luxemburg Luxemburgische und deutsche Glaserazubis sind erfolgreich geprüft worden.

Die Gesellenprüflinge für das Glaser-Handwerk aus Deutschland und Luxemburg werden gemeinsam geprüft. Darüber berichtete der Obermeister der Glaser-Innung für den Regierungsbezirk Trier, Christoph Bär. Die luxemburgischen Betriebsinhaber waren eingeladen, sich an den Prüfungen aktiv zu beteiligen, was diese auch taten. Bär dankte allen Prüfern für die Entwürfe und die Schaumeistertätigkeit.

Fackler bat bei der Jahreshauptversammlung die Handwerker um ihre aktive Unterstützung bei der Kooperation mit Schulen – etwa bei Berufsinformationstagen oder wenn Meister Schülern im Unterricht ihr Handwerk näherbringen. „Nur so kann langfristig qualifizierter Nachwuchs für das Handwerk gewonnen werden“, sagte Fackler. Daran knüpft auch die Imagekampagne des Handwerks mit ihrem neuen Motto „Wir wissen, was wir tun“. Sie zeigt den Stolz auf das eigene Handwerk und was das Handwerk aus den Menschen macht, die es ausüben. Auch die Eröffnung des neuen Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer Trier in der Woche vom 14. bis 20. September könne genutzt werden, um Werbung für das eigene Gewerk, die Innung und die Ausbildungsmöglichkeiten zu machen.